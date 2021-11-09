【香港小姐2021】宋宛穎梁凱晴無悔為選美棄讀博士　邵初沒港姐包袱素顏出街　

▲ 三位應屆港姐宋宛穎、梁凱晴和邵初早前接受TOPick訪問。

應屆港姐三甲宋宛穎、梁凱晴和邵初接受TOPick專訪，她們一夜成名，由素人變成公眾人物，三人繼續保持真我，現時單身的她們更稱將來拍拖也不怕成焦點。

三位港姐同樣擁有高學歷，宋宛穎和梁凱晴為圓選美夢而放棄攻讀博士學位，唯她們均認為是值得，宋宛穎說：「人生可以有不同的目標，靠自己去慢慢摸索，當中沒有時間性限制。」

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▲ 三位應屆港姐宋宛穎、梁凱晴和邵初。（黃建輝攝）

調整心態接受批評

被冠以「港姐」光環難免要面對外界評頭品足，冠軍宋宛穎謂最重要調整心態：「參選時我比較少留意外界評論，反而之後看過網民留言，的確會有不同的聲音，對於讚賞的言論，我會繼續做好；至於批評的聲音，我也會吸納意見，因為他們看到我需要進步的地方。」

梁凱晴亦認同地說：「某時候未必了解自己，要靠觀眾和外間人提醒而作出改善，這是一件好事。」

邵初坦言起初難以適應外間的批評，特別當選後被指是「富二代」獲後台撐腰：「可能因為姓『邵』的關係令人有誤會，我也說過是生於普通家庭，媽媽是越南藸。起初聽到也感委屈和不高興，這幾個月我靠著自己努力，受訓亦很辛苦，而我覺得評判們是很有地位，無論我生於甚麼家庭也不能收賣到他們。」

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當選後可會更注重言行打扮？宋宛穎謂，向來外出也會化妝，很注重外表儀容，故沒太大分別。

至於梁凱晴稱現在會化淡妝出街，予人整潔之感，反而邵初堅持素顏示人：「因為素顏沒那麼易被認出，加上工作時經常化妝，平時想讓皮膚休息下。」

▲ (東星圖片)

不怕公開戀情

藝人戀情時常成為媒體焦點，三位港姐均聲稱單身，但將來拍拖也不會特別顧忌，邵初說：「只要公眾場合做適當事就可以，現在很多明星都會公開，拍拖並非要收收埋埋。」

梁凱晴謂自然一點便可，不需要太避忌。冠軍宋宛穎即接著說：「不會刻意高調或低調，做自己便可。」

▲ （黃建輝攝）

從小培育才藝

中葡混血兒宋宛穎出生於「選美世家」，宋媽媽文寶雪為1990年澳門小姐亞軍，而冠軍則由表姨媽文雪兒奪得，宋宛穎直言選港姐是兒時的夢想：「媽媽建議我今年報名，因為剛巧大學畢業，我又未開展事業，覺得是一個好時機。她們又不會給予太大壓力，不會經常提著從前選美的事。」

在宋媽媽的努力栽培下，宋宛穎於6歲開始已學習多種舞蹈，包括芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞等。其後更於薛家燕藝術培訓中心學習跳舞：「媽媽幫我報好多興趣班，靜態又有，動態又有，之後發現靜態類型不合適我，因為比較好動，所以繼續學習跳舞。」

早於2010年，表演慾宋宛穎曾亮相《歡樂滿東華》表演跳舞：「我的性格較怕醜，但很喜歡在舞台上表演，特別是跳舞之時，作為一個表演者很享受獲大眾注視著。」

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為求完美不怕吃苦

至於梁剴晴於，兒時同樣獲媽媽安排上不少興趣班，包括跳舞、彈琴、球類活動等，希望啟發其潛能，最終發現最愛是跳舞：「幼稚園時已上芭蕾舞班，一跳已經愛上，之後嘗試各種舞蹈，包括西方舞、中國舞和拉丁舞。」

跳芭蕾舞要狂拉筋，梁剴晴謂一點也不覺受苦：「年幼時筋骨比較柔軟，一邊拉一邊充滿成功感，當獲老師讚賞時就會開心，就會不斷進步。」

▲ （黃建輝攝）

高學歷港姐

邵初自言不擅長跳舞，自嘲跳起來帶點「娘娘地」感覺：「去外國讀書時發現自己喜愛繪畫和唱歌，因為我是長女，爸爸想我專心學業，所以希望我報讀數學、經濟等科目，當時我暪著他們副修美術科。」

不過三位港姐同為學霸，同樣擁有著高學歷，冠軍宋宛穎去年於加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物碩士課程，亞軍梁凱晴畢業於英國薩裡大學，從英國返港後於香港城市大學修讀市場學系碩士課程，季軍邵初於英國杜倫大學修讀數學及經濟學科。

▲ （黃建輝攝）

宋宛穎與梁凱晴都為選美擱置供讀博士課程，她們均覺得沒有白費。

宋宛穎說：「我早已計劃若拿到名次的話，會留在圈中嘗試發展，任何時候也可以讀書，但入娛樂圈就要趁青春之時。由於我修讀的是醫科，將來拍劇演醫生也有幫助，人生可以有不同目標，可以慢慢摸索下，不會給予自己時限。」

至於梁凱晴認為選美是另一種人生經歷：「若在娛樂圈發展未如理想，之後可繼續修讀博士課程，沒有規限人生這階段要做甚麼，那階段要做甚麼，另外讀碩士的經歷也可套用於演藝事業上，包括如何跟人相處，另外我修讀市場學，對於演女強人角色也有幫助。」

邵初回望這選美路也有所得著：「人生路途上沒甚麼事情是遲或早，只要那刻你想去做那件事，就要全力去做，享受整個過程。」

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敢於作多方面嘗試

說到對事業的展望，宋宛穎希望一嘗拍劇滋味，外表斯文的宛穎說：「我想演女特工或女俠角色，感覺幾有型。」

至於梁凱晴想多方面發展，她說：「我想嘗試下演古裝劇，另外我喜愛看Marvel電影，所以想演類似黑窚寡婦和女超人等角色。」

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梁凱晴一直視陳豪和周家洛為偶像，她亦希望跟男神合作：「陳豪是一個很值得學習的前輩，為人友善，演戲又好；至於周家洛人很搞笑，之前我每天也追看《開心速遞》。」她笑言若加入《開心速遞》劇組，可以演安仔的鄰居或者表妹。

至於邵初希望作多方面的嘗試，她說：「我比較活在當中，遇到機會也會去嘗試，但未來都要完成港姐的職責，所以不敢想太多。」

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不少人說娛樂圈難覓知心友，女藝人之間難免成為競爭對手，三位港姐卻似乎友誼第一，宋宛穎說：「若要說競爭的話，選美時已是吧，但我們的友情一直很好。」至於邵初即認為心態決定一切：「人比人是很辛苦的一件事，某些工作機會可能只適合其中一人，我們也會替對方開心。」

梁凱晴：「都是視乎公司安排，可能這時候想捧這個，那時候想捧另一個。」

髮型：Oscar Shek@HAiR（宋宛穎）、Oscar Shek@HAiR（梁凱晴）、Mark Yip@HAiR（邵初）

記者：游艾維