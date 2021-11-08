【上呼吸道感染】元朗堂真光幼稚園爆上呼吸道感染　涉20名學童

▲ 元朗堂真光幼稚園爆發上呼吸道感染。（中華基督教會元朗堂網站圖片）

衞生防護中心今日（8日）公布，中華基督教會元朗堂真光幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及20名3至5歲學童，其中13人求醫，均無須入院。學校由明日起停課至少5天。

衞生防護中心表示，個案涉20名學童，包括11男9女，他們自11月5日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。全部病人情況穩定。中心人員已向校方提供有關預防呼吸道感染的建議，學校正接受醫學監察。另外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校今日會被納入強制檢測公告，會停課至少5天，以進行清潔及執行強制檢測公告。

中華基督教會元朗堂真光幼稚園於網站發出緊急通告，指將由明天起至11月13日停課，全校教職員及學生均須接受強制檢測。



衞生署提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

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記者：黃悅晴