  • 19°C
香港時間 : 20211108日 (週一) 20:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上呼吸道感染】元朗堂真光幼稚園爆上呼吸道感染　涉20名學童

社會 18:47 2021/11/08

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

元朗堂真光幼稚園爆發上呼吸道感染。（中華基督教會元朗堂網站圖片）

衞生防護中心今日（8日）公布，中華基督教會元朗堂真光幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及20名3至5歲學童，其中13人求醫，均無須入院。學校由明日起停課至少5天。

衞生防護中心表示，個案涉20名學童，包括11男9女，他們自11月5日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。全部病人情況穩定。中心人員已向校方提供有關預防呼吸道感染的建議，學校正接受醫學監察。另外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校今日會被納入強制檢測公告，會停課至少5天，以進行清潔及執行強制檢測公告。

中華基督教會元朗堂真光幼稚園於網站發出緊急通告，指將由明天起至11月13日停課，全校教職員及學生均須接受強制檢測。

衞生署提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

健康台影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【環保口罩】全港首個本地製造「生物可降解」口罩　5年可完全分解定價與一般口罩相若
今日 15:21
【環保口罩】全港首個本地製造「生物可降解」口罩　5年可完全分解定價與一般口罩相若
【保護兒童】護苗基金關注兒童性侵犯個案飆升　倡將性教育獨立成科
今日 17:15
【保護兒童】護苗基金關注兒童性侵犯個案飆升　倡將性教育獨立成科
【電費加價】兩電最快明日公布電費加幅　專家料「進入碳中和年代」加幅或達雙位數
今日 18:30
【電費加價】兩電最快明日公布電費加幅　專家料「進入碳中和年代」加幅或達雙位數

你可能感興趣

【環保口罩】全港首個本地製造「生物可降解」口罩　5年可完全分解定價與一般口罩相若
今日 15:21
【環保口罩】全港首個本地製造「生物可降解」口罩　5年可完全分解定價與一般口罩相若
【保護兒童】護苗基金關注兒童性侵犯個案飆升　倡將性教育獨立成科
今日 17:15
【保護兒童】護苗基金關注兒童性侵犯個案飆升　倡將性教育獨立成科
【電費加價】兩電最快明日公布電費加幅　專家料「進入碳中和年代」加幅或達雙位數
今日 18:30
【電費加價】兩電最快明日公布電費加幅　專家料「進入碳中和年代」加幅或達雙位數
幼稚園 環境衞生 喉嚨痛 疫苗 新冠肺炎疫情 衞生防護中心 衞生署 流感 學校 香港

最高瀏覽

【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌
13:13 2021/11/05
【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌
【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
17:40 2021/11/07
【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄
19:08 2021/11/04
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄