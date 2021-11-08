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【電費加價】兩電最快明日公布電費加幅　專家料「進入碳中和年代」加幅或達雙位數

社會 18:40 2021/11/08

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據了解，中電及港燈最快明日（9日）公布明年電費調整幅度。(經濟日報資料圖片)

據了解，中電及港燈最快明日（9日）公布明年電費調整幅度。近月國際能源價格攀升，有學者料今年電費無可避免會加價。

去年新冠肺炎疫情肆虐下，兩電決定凍結電費，不過基本電費實際有調升，僅靠燃料費下調來抵消加幅。根據兩電於2018年的預測，中電及港燈明年淨電費分別達1.365及1.446元，若按現時淨電費計算，要分別加價12%及14.4%才達預測水平。世界綠色組織行政總裁余遠騁估計，即將公布的兩電電費調整「可能個加幅會加雙位數」，主要原因近月全球能源價格，包括天然氣等亦不斷飆升。

余遠騁對來年電費調整作出估算，認為「有機會升10%以上」。他解釋，兩電興建天燃氣機組，基本電費已有一定升幅，加上近月全球能源價格急升，「兩個電費基本組成的組合都有影響」，故加幅大亦無可避免。他料兩電或會利用電費穩定基金抑壓電價的加幅，「惟仍然有可能達到雙位數加幅」。

他指，明白加電價對市民有一定影響，但冀市民理解「我們需要進入碳中和年代，以前使用的污染燃料已經不會再用，這是有代價的，亦是全球均需面對的問題」，他更坦言，市民需有心理準備能源價格會狂飆，全球電費亦有向上趨勢。

他又指，相信本港需完成能源轉型後，屆時本港可多使用可再生能源，「電費才可穩定返」，而過渡期最少需5至10年。余遠騁鼓勵市民，應投資於可有助慳電的措施上，他舉例市民換電器時，可購買較慳電型號，例如變頻冷氣機等，「一部變頻冷氣機有助慳到3、4成電」。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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