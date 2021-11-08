【叱咤樂壇】姜濤真心盼MIRROR得獎　12子齊撐193+馮允謙+林家謙

▲ MIRROR成員各自入圍不同獎項。（東星圖片）

2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》宣布於今日（11月8日）下午於昂坪市集舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。而有份角逐男歌手獎的姜濤，將跟張敬軒、許廷鏗一同爭此人氣大獎。

被問到對獎項的信心，姜濤向TOPick直言：「除了個人Solo獎項，我真心希望MIRROR團隊有獎，12個人的力量大過一個人，個人來說不論能力和實力都還有進步空間。」

阿Jer認為獎項是其次，重點是每個音樂作品是否能表達心中想說的話。問到心水得獎歌手，Edan笑謂：「193，因為他好有信心，所以我支持他。」

AK會選擇馮允謙，而阿Jer則支持林家謙。隊長Lokman呼籲：「如果大家有支持的歌手記得去投票，不要吝惜你們手上的一票。」

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對於獲MIRROR推舉為奪男歌手獎的大熱人選，馮允廉說：「我想講，通常被這樣講完就不會攞。我沒有多想，有份提名已很開心，主要想寫多點好歌，做好音樂自然得到大家喜愛，當然希望奪獎啦，因為想報答公司。」至於有否男歌手心水人選，馮允廉即謂看好林家謙、姜濤和張敬軒。

C Allstar重組再踏舞台，問到心情如何，安仔說：「我們4個剛剛完成新作品，亦快將面世，這是我們感最開心。」四兄弟聚首一堂出席頒獎禮，他們表示百感交集，直言希望可以拿金獎，可以說唱歌給大家聽。

鄭欣宜被問到有否信心奪女歌手獎，她謂每年也有信心，這樣才可做出好作品來，「今年是特別開心，因為公司很疼錫我，幫我推出了4首歌，我真的很享受，因為每首歌大家也很喜愛，這才是最重要。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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