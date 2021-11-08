  • 23°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 16:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【叱咤樂壇】姜濤真心盼MIRROR得獎　12子齊撐193+馮允謙+林家謙【有片】

娛樂 19:09 2021/11/08

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》宣布於今日（11月8日）下午於昂坪市集舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。而有份角逐男歌手獎的姜濤，將跟張敬軒、許廷鏗一同爭此人氣大獎。

被問到對獎項的信心，姜濤向TOPick直言：「除了個人Solo獎項，我真心希望MIRROR團隊有獎，12個人的力量大過一個人，個人來說不論能力和實力都還有進步空間。」

阿Jer認為獎項是其次，重點是每個音樂作品是否能表達心中想說的話。問到心水得獎歌手，Edan笑謂：「193，因為他好有信心，所以我支持他。」
AK會選擇馮允謙，而阿Jer則支持林家謙。隊長Lokman呼籲：「如果大家有支持的歌手記得去投票，不要吝惜你們手上的一票。」

    點擊圖片放大
    +10
    +9

對於獲MIRROR推舉為奪男歌手獎的大熱人選，馮允廉說：「我想講，通常被這樣講完就不會攞。我沒有多想，有份提名已很開心，主要想寫多點好歌，做好音樂自然得到大家喜愛，當然希望奪獎啦，因為想報答公司。」至於有否男歌手心水人選，馮允廉即謂看好林家謙、姜濤和張敬軒。

C Allstar重組再踏舞台，問到心情如何，安仔說：「我們4個剛剛完成新作品，亦快將面世，這是我們感最開心。」四兄弟聚首一堂出席頒獎禮，他們表示百感交集，直言希望可以拿金獎，可以說唱歌給大家聽。

鄭欣宜被問到有否信心奪女歌手獎，她謂每年也有信心，這樣才可做出好作品來，「今年是特別開心，因為公司很疼錫我，幫我推出了4首歌，我真的很享受，因為每首歌大家也很喜愛，這才是最重要。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

最新影片推介：Dee+娟姐

相關文章

【叱咤樂壇】MIRROR+ERROR全員現身叱咤記招　近百粉絲11度氣溫下昂坪通宵霸位
10:20 2021/11/08
【叱咤樂壇】MIRROR+ERROR全員現身叱咤記招　近百粉絲11度氣溫下昂坪通宵霸位
【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位
16:26 2021/11/08
【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位
【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》
18:16 2021/11/08
【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》

你可能感興趣

【叱咤樂壇】MIRROR+ERROR全員現身叱咤記招　近百粉絲11度氣溫下昂坪通宵霸位
10:20 2021/11/08
【叱咤樂壇】MIRROR+ERROR全員現身叱咤記招　近百粉絲11度氣溫下昂坪通宵霸位
【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位
16:26 2021/11/08
【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位
【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》
18:16 2021/11/08
【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》
Mirror Error 姜濤 張敬軒 許廷鏗 馮允謙 鄭欣宜 林家謙 歌手 組合

最高瀏覽

【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
13:00 2021/11/09
【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
11:00 2021/11/09
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生
16:00 2021/11/09
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生