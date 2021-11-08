  • 19°C
香港時間 : 20211108日 (週一) 20:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【叱咤樂壇】張敬軒睇好Edan奪新人獎　軒仔支持MIRROR搞旺樂壇

娛樂 19:08 2021/11/08

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

張敬軒、許廷鏗、鄭欣宜、謝安琪等出席叱咤記招。（東星圖片）

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》宣布於今日（11月8日）下午於昂坪市集舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。而有份角逐男歌手獎的姜濤，將跟張敬軒、許廷鏗一同爭此人氣大獎。

男歌手金獎大熱的張敬軒，被問到近日演唱會投資近7位數為粉絲作訂票平台，軒仔向TOPick稱：「因為計劃了好多年，開騷也是想表演給大家看，始終某些歌迷在學中，未必買到想要的演唱會飛，所以想盡量在自己能力下杜絕這情況，實名制賣飛在香港不容易做到，唯有安排歌迷買飛使用實名制，不過今日3點開售，依然有炒飛人士加入歌迷會，應該買完飛就退會。」軒仔表示換領演唱會時要出示身份證和會員証。相信會有幫助。

說到對獎項的信心，軒仔謂歌曲《俏郎君》反應不俗，故對拿歌曲獎較有信心。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於新人獎方面有何心水，他指：「我覺得Edan那苜《E先生連環不幸事件》（走勢）很凌厲，連我自己也很喜愛，近日我覺得MC張天賦唱功也很紮實。幸好我並非今年出道做新人，因為新人要識演戲、綜藝、跳舞。」

軒仔謂ERROR和MIRROR的出現，令大眾再度注視本地樂壇，是一件好感動的事。他說：「之前看到某新聞，有些人說overhit，其實別只看人家得到甚麼，人家都犧牲了好多事。」

至於將來想跟那位歌手合作，「全部都想吧，想退休之前跟不同的歌手合作，但不要為gimmick而合作，是從音樂本身和化學作用去看，如今年跟家謙合作一首歌，很喜歡那淡淡然和舒服感覺。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

最新影片推介：Dee+娟姐訪問

相關文章

【叱咤樂壇】Edan+Lokman同爭新人獎　炎明熹首度角逐《叱咤》大獎
今日 18:16
【叱咤樂壇】Edan+Lokman同爭新人獎　炎明熹首度角逐《叱咤》大獎
【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位
今日 16:26
【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位
【MIRROR成員】呂爵安貼舊照自爆是風頭躉　Edan：中學MK安出沒注意
12:55 2021/11/07
【MIRROR成員】呂爵安貼舊照自爆是風頭躉　Edan：中學MK安出沒注意

你可能感興趣

【叱咤樂壇】Edan+Lokman同爭新人獎　炎明熹首度角逐《叱咤》大獎
今日 18:16
【叱咤樂壇】Edan+Lokman同爭新人獎　炎明熹首度角逐《叱咤》大獎
【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位
今日 16:26
【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位
【MIRROR成員】呂爵安貼舊照自爆是風頭躉　Edan：中學MK安出沒注意
12:55 2021/11/07
【MIRROR成員】呂爵安貼舊照自爆是風頭躉　Edan：中學MK安出沒注意
Mirror 姜濤 許廷鏗 張敬軒 Error 張天賦 歌手 叱咤樂壇流行榜

最高瀏覽

【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌
13:13 2021/11/05
【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌
【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
17:40 2021/11/07
【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄
19:08 2021/11/04
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄