【叱咤樂壇】張敬軒睇好Edan奪新人獎　軒仔支持MIRROR搞旺樂壇【有片】

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》宣布於今日（11月8日）下午於昂坪市集舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。而有份角逐男歌手獎的姜濤，將跟張敬軒、許廷鏗一同爭此人氣大獎。

男歌手金獎大熱的張敬軒，被問到近日演唱會投資近7位數為粉絲作訂票平台，軒仔向TOPick稱：「因為計劃了好多年，開騷也是想表演給大家看，始終某些歌迷在學中，未必買到想要的演唱會飛，所以想盡量在自己能力下杜絕這情況。」

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盡力打撃黃牛

軒仔續指，因此想盡量在自己能力範圍下杜絕黃牛：「實名制賣飛在香港不容易做到，我唯有安排歌迷用實名制，不過今日3點開售，依然有炒飛人士加入歌迷會，我們應該買完飛就退會。」軒仔表示，換領演唱會時要出示身份證和會員証，相信會有助打擊炒風。

至於說到對獎項的信心，軒仔謂歌曲《俏郎君》反應不俗，故對拿歌曲獎較有信心。

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睇好Edan奪新人金獎

至於新人獎方面有何心水，他指：「我覺得Edan那首《E先生連環不幸事件》很凌厲，是Song Of The Year，連我自己也很喜愛。近日聽得較多的是MC，他的唱功也很紮實，各有各好。幸好我並非今年出道做新人，因為新人要識演戲、綜藝、跳舞、音樂。」

▲ （陳淑霖 攝）

樂壇「復活」，張敬軒說：「在一個熱潮下，令很多香港人重新注視自己的樂壇，我覺得這是最感動的。老實說，韓國的音樂很好，我都會因為別人的包裝、音樂等做得很好而欣賞。」

他又謂：「今年不論是最紅的、呼聲最高的組合或是自家公司的音樂人，我覺得樂迷也給予了相當的關注度，那個Cross-over很健康，不會有那種很小圈子的感覺。我覺得這已等了很久，如果我們入行時的行業氣氛這麼好，今年的樂壇給了我們出道這麼多年的人一些警示，香港人是需要這些音樂的，需要自己的組合，愈是這樣愈需要支持。」

▲ （陳淑霖 攝）

軒仔謂ERROR和MIRROR的出現，令大眾再度注視本地樂壇，是一件好感動的事。他說：「香港人是需要這些組合、這些音樂。之前看到某新聞，某些人說是Overhit，其實別只看人家得到甚麼，人家都犧牲了好多事。」

至於將來想跟那位歌手合作，「全部都想吧，想退休之前跟不同的歌手合作，但不要為gimmick而合作，是從音樂本身和化學作用去看，如今年跟家謙合作一首歌，很喜歡那淡淡然和舒服感覺。

記者：梁樂欣、陳淑霖