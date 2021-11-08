【變種病毒】袁國勇團隊揭老鼠染疫可持續放毒一周　或成人類持續感染源頭

▲ 袁國勇團隊揭新冠患鼠可持續放毒一周，或成人類持續感染源頭。（經濟日報資料圖片）

港大微生物學團隊月前曾透露N501Y變種病毒會感染老鼠，團隊日前發表研究發現鼠類感染N501Y變種病毒株後4至7天，呼吸道仍可釋出具傳播性的病毒。港大微生物學系講座教授袁國勇指，鼠類受感染後多天仍可放毒，或令周邊環境受污染，或持續成為人類感染源頭，有必要嚴重以待。

團隊亦稱，是次研究縱未可證新冠變種病毒可於鼠類間傳播，惟不排除鼠類可成新冠病毒宿主，而鼠類與人居住地方鄰近，新冠變種病毒或無可避免地可透過人類傳予鼠類，反之亦然，認為有需要加鼠患控制。

是次研究由港大微生物學系講座教授袁國勇、臨床助理教授陳福和及助理教授朱軒等領導，透過向6至8周大的小鼠及大鼠感染四種值得關注新冠變種病毒株，包括B.1.1.7(Alpha)、B.1.351(Beta)、P.1(Gamma)及B.1.617.2(Delta)，當中Alpha、Beta及Gamma均帶有N501Y位置變異，並與感染原始新冠病毒株作比較。

研究發現，鼠類感染N501Y變種病毒株後2日，可於鼻甲及肺組織檢出大量病毒複製，且亦具傳染性，其中一隻患鼠更於感染後4日及7日仍發現有病毒釋出；相反，感染原始病毒株的患鼠，於感染4日及7日後已無法檢出病毒。

袁國勇解釋，變種病毒株可傳予鼠類，或與變種病毒的棘狀蛋白轉變有關，致更易依附於鼠類的ACE2受體，入侵鼠類細胞能力增加。

他續指，感染N501Y變種病毒後2日，患鼠呼吸道出現顯著病理變化，即使宿主免疫反應可於4天後清除部分病毒，惟感染後4至7天內，仍可於呼吸道釋出具傳染性的病毒，有機會令環境受污染，或持續成為人類受感染的源頭。

不過袁教授強調，是次研究仍處於實驗室階段，至今仍未見有鼠類自然感染，但仍需嚴重以待；又稱囓齒動物本已可傳播多種病毒，形容嚴防鼠患一直都十分重要，並需要持續加強監測，防止人類從老鼠感染新型傳染病。

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記者：陳正怡