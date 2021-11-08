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【強制檢測】12個指明地方納強檢　包括11間幼稚園或幼兒學校　

社會 19:51 2021/11/08

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12個指明地方納強檢。（黃建輝攝）

政府今日（8日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處12個指明地方的人士接受病毒檢測，涉及11間幼稚園或幼兒學校，及1間小學。
　　
當局表示，由於12間學校爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。任何在10月26日至11月8日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於11月10日或之前接受檢測；如受檢人士選擇使用樣本瓶進行檢測，則須於11月12日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在11月6日至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可以糞便樣本進行檢測。

指明地方如下：

  • 觀塘牛頭角道297號觀塘花園大廈玉蓮臺3座2樓2071室觀塘循道幼稚園

  • 葵涌邨葵涌商場3樓平台聖公會聖基道幼兒園 （葵涌）

  • 元朗安寧路59號地下至 3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）

  • 元朗屏信街5-7 號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

  • 元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

  • 將軍澳翠林邨碧林樓306-313 室明愛翠林幼兒學校

  • 馬鞍山西沙路 599 號銀湖‧天峰1樓英基國際幼稚園（烏溪沙）

  • 青衣長康邨青盛苑O座地下第1層保良局田家炳幼稚園

  • 元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園

  • 荃灣海濱花園平台C（第9至12座）P 層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園

  • 天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

  • 屯門兆康苑屯門官立小學一年級學生，及曾面授該級別的老師

健康台影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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