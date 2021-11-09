【JUPAS】移民潮衝擊港大「神科」報讀人數及成績皆跌　專家：選科可更進取

▲ 港大表示，個別課程收生分數按年略有升跌屬正常情況，強調港大今年整體收生情況表現理想。（資料圖片）

本港移民潮擴大，大學傳統「神科」收生亦受影響。TOPick分析最新公布大學聯招（JUPAS）數據，發現今年香港大學醫科及法律課程聯招首3志願（Band A）報讀人數，以及實際收生分數均較去年下滑，港大醫科報讀人數急挫16%，港大法律3項收生分數參考指標更全下跌。

港大回應指收生分數略有升跌屬正常，升學專家指港大向來吸引不少家境富裕尖子報讀，相信移民潮對其收生衝擊較大，建議應屆考生報讀「神科」可更進取。

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港大醫科報讀人數跌16% 收生分數微跌

8間資助大學及大學聯招早前公開2021年各學系收生數據，供2022年升讀大學的應屆中六生參考。今年文憑試（DSE）考生人數創歷屆新低，按年減1.6%，加上《港區國安法》實施後出現移民潮等因素，TOPick分析發現部分傳統熱門科目及新興科目收生有輕微變化。

備受尖子歡迎的港大及中大醫科及法律課程，今年聯招Band A報讀人數幾乎全面下跌。港大內外全科醫學士有400人報讀，比去年476人大跌16%，跟前年401人相若，中大醫科亦錄得約2%按年跌幅，中大內外全科醫學士及環球醫學領袖培訓專修，分別有486人及69人報讀。

據各院校公布收生分數，港大醫科經「加分制」計算文憑試最佳6科，上四分位數（Upper Quartile）及下四分位數（Lower Quartile）均微跌1至2分，分別跌至47及42分，中位數則維持去年的45分。中大同類醫科課程上四分位數及中位數則分別微升1至2分，至39分及38分，下四分位數不變；吸引不少「狀元」的中大環球醫學領袖培訓專修，上四分位數則微跌1分至41分，其他參考分數不變。

港大法學列Band A人數獨挫2.6%

目前本港有3間院校提供法律課程。聯招網頁顯示，今年除港大工商管理及法學雙學位課程，港大法學士及多個雙學位課程Band A報讀人數均低過去年，法學士人數減2.6%，至226人，收生成績上四分位數、中位數及下四分位數更全面下跌，其中中位數按年減2分至36分；中大法學士及城大法律學報讀人數均按年升約1成，中大收生分數中位數按年微升1分至31分，城大中位數則跌2分至26分。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，港大向來吸引較多名校生，以及較國際化的學生報讀，中大學生相對「較Local（本土）」，「有錢那批學生以往較多去港大，故受移民潮影響會多小小。」他續指，中大環球醫學近年亦「搶尖子」；惟他強調每年文憑試尖子人數不多，收生數字易出現較大變化，故仍有待觀察趨勢持續與否。

港大：收生分數有升跌屬正常

港大回應表示，港大有40多個課程，醫科及法學士只是其中2個課程，形容個別課程收生分數按年略有升跌屬「正常情況」，強調港大今年整體收生情況表現理想，最佳5科、最佳6科平均收生分數都比往年高，以4個核心科及最佳5個和6個科目遴選原則計算，獲錄取文憑試考生的平均分數仍是院校之冠。

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明年聯招申請將於12月8日截止，吳寶城建議有興趣報讀「神科」的學生選科可更進取，「首兩志願可以博高啲、（預計成績）可低過下四分位數，但應堅守原則，第3志願跟中位數相若。」

註︰各課程計算文憑試科目數目及比重或有不同，分數只供參考；港大收生分數按「加分制」換算

資料來源︰綜合大學聯招網頁及各院校公布數據

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記者：馮琪雅