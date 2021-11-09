【尖子流失】港生赴英激增2成　尖子求清靜環境崇尚「純學術交流」

▲ 移民潮下到海外升學的學生人數或有所增加。（資料圖片）

移民潮下本港公開試尖子流失，有海外升學顧問表示，有赴英國升讀法律的學生較崇尚西方的「純學術交流」，亦有尖子或其家長欲尋求較「清靜」的求學環境，免受香港社會氣氛影響，故捨棄本港升學，並透露今年獲其安排到英國升讀大學或大學預備班的香港學生人數，按年激增2成。

英識教育創辦人陳思銘表示，以往不少公開試成績優異的學生都留港升學，但今年赴英學生質素顯著提升，不少人更是獲海外一流大學、包括羅素大學集團成員取錄；而往年獲其安排到英國升讀大學或大學預備班的人數達數百人，主要包括中學文憑試（DSE）及國際文憑大學預科課程（IBDP）等學生，他說今年最新數字顯示，赴英升學的港生數目按年激增約2成。

移民潮衝擊港大「神科」報讀人數及成績皆跌，專家籲考生選科更進取，詳情即看：【下一頁】

對於港大「神科」報讀人數下跌，他亦不感意外，「報得港大即有返咁上下實力，可以報外國一流大學。」他坦言，無論考慮學術環境抑或生活環境，也令不少有經濟能力的家庭送子女出國，「求學時期想有清靜環境都好正常」。

他舉例指，部分學生傾向到外國讀法律系，「Debating（辯論）好需要大家有純學術交流，部分人比較崇尚西方學術自由。」

▲ 升學顧問陳思銘表示，今年獲其安排到英國升讀大學或大學預備班的港生人數激增2成。（資料圖片）

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記者：馮琪雅