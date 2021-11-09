【JUPAS】3大學政治課程報讀人數創新低　新聞系收生同受挫

▲ 今年中大政政及多校政治相關課程列首3志願人數創歷屆DSE新低。（資料圖片）

今年多間資助大學開辦的政治及新聞系課程的聯招（JUPAS）報讀人數均有下跌，中大、港大及城大的其中3個政治課程，首3志願（Band A）申請人數同創歷屆文憑試（DSE）新低；中大政政3項收生分數參考指標更全面按年下跌3至4分，為2019年社運後連續第2年下跌。

近年社會運動及去年《港區國安法》實施後，據大學聯招公布今年各學系最終報讀人數數據，中大政治與行政學Band A人數自2018年起連跌4年，今年按年大減29%，至89人；該學系實際收生分數更已連跌兩年，2019年收生中位數維持在文憑試6科（「4+2」，即4個核心科目加2個選修科）29分，但翌年跌至28分，今年更再跌3分至25分；上四分位數亦按年跌3分至27分、下四分位數更跌4分至23分。

港大社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程，今年亦僅80人列為Band A，同創2012年以來最低，但收生的上四分位數及中位數均略為上升1至2分，按「加分制」達42及41分。

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自2016年起改制為獨立收生的城大社會科學學士（公共政策與政治），今年Band A報讀人數比去年大跌45%，至143人；該課程今年收生放寬至只計文憑試5科「4+1」，比去年計少1個選修科，故兩年分數無法直接比較。

本港4間大學提供新聞系或相關課程，除浸大傳理改制而未有公布最新數據，中大、港大及城大Band A報讀人數均低過去年，中大新聞與傳播學只有147人報讀，亦創歷屆DSE最低。

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，《港區國安法》實施亦會影響部分學生選科取向，而學生一般同時考慮學科畢業前景、疫情下的經濟環境等，或轉投其他學科。

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記者：馮琪雅