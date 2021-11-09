【創業追夢】一個諗頭打動日本百年襪廠合作生產　港廣告人創本地襪子品牌玩轉左右腳

▲ Marky和Sally這兩年間由無到有成立一個自家品牌，笑言過程中賺了滿足感。

一對襪子看似是細眉細眼的小事，但其實它卻是生活上的必需品。有兩位資深的廣告創作人，深明箇中道理，在繁忙的工作以外，創立了襪子品牌6：25am，更遠赴日本奈良與當地廠商商討生產過程，誰知碰巧遇上世紀瘟疫，6：25am之後的故事......

▲ Marky和Sally二人本身為廣告創作人，推出自己襪子品牌6：25am。Sally笑說名稱的由來：「是我們廣告人的職業病，一來找一個令人好奇的名字，二來早上6：25是帶著朝氣，感覺每日都有著新的事情發生，亦代表品牌有著很多的可能性。」（攝影：黃建輝）

今天在這個社會環境下，年輕人或創作人都有一個衝動在工作以外「搞下嘢」，亦即是大家口中的side project，前身為4A廣告創作人的Marky和Sally也不例外，自組廣告公司後，有感工作上創意上諸多制肘，倒不如做一些工作以外的嘗試。Marky說：

約兩、三年前，我們想做一些新嘗試，美其名想經營一個品牌又好、又或是邊學邊做marketing又好，忽發奇想，既然我倆由小到大都鍾情日本的人與事，於是就向這方面去想。 還記得去東京時，發覺日本的襪子做得很好，當地的品牌如Tabio、Sou Sou由質料到顏色都有很多選擇，反觀香港市場充斥著都是黑白灰的襪子，而且有一點我們注意到的是港人看捨得花錢添衣，但無論他/她們穿得多好，只要往下望，襪子都是退色或殘破不堪，加上我們認為市場上太多tee難以突圍，所以將side project鎖定為襪子。

日本生產好比品質保證

對於不是修讀時裝的人，茫無頭緒要推出自家品牌絕對可不是容易的事，但熱愛日本的他們，又豈會推出一些濫竽充數的產品就此了事。Sally說：

一開始我們就不想將襪子於內地生產，在搜尋資料的過程中，我們發現以前日本的奈良和台灣的彰化是製襪的重鎮，而因為內地生產成本低，令兩地製襪的工業萎縮，今天的奈良就只餘下十多間廠商。但我們深明不少港人心目中日本製這三字就好比高品質的代表，所以我們膽粗粗直接聯絡奈良廠商洽談生產上的可能性。

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單一發售日商讚揚

日本人做事永遠有板有眼，要合作，就要守規矩，但Marky和Sally令他們接受小量訂單，而且還是一個來自香港素未謀面剛剛成立的小品牌，實在談何容易，要得到過百年的日本廠商認同，還必須兩個「意」——誠意和創意。Marky說：

當時日本廠商要求我們往奈良走一次，我們二話不說就答應了，當是去一次旅行，哈....... 在參觀廠房時我們既了解他們日常運作和生產過程，例如有機棉製的襪子是做不到鮮艷顏色等，同時亦將我們的意念告訴他們，就是製成後的襪子將會單一隻發售，購買者可以自行選擇不同的顏色和圖案襪子配對成一雙，打破傳統襪子必須一色一樣的配襯手法。 這個意念看似簡單，但就算是日本方面亦從來沒有品牌這樣做過，他們聽後都感到有趣。

Sally補充：

另一方面，今天市場所見，日本生產的襪子尺寸方面通常是23至26厘米，又或是大一點呎吋的25至27厘米，但經過我們相討後，他們嘗試突破固有生產時的框架，將襪子的呎吋調校到拉力更闊的25至28厘米，這些看似少少的改動，對他們和我們來說都是一次難得的經驗。」

▲ 6：25am和盧覓雪推出聯乘系列。盧覓雪笑說：「找得我蕭翠蓮推出聯乘系列，自然一定會幫你拍攝廣告呢﹗」（圖片品牌提供）

佛系經營賺得滿足感

生產商落實，設計亦早已準備，6：25am襪子隨時啟動，可惜的就是偏偏遇上世紀疫情。Marky說：

由構思到落實都在疫情前進行，2019年尾甚至在拉大隊往日本拍攝宣傳照和錄像，拍攝後疫情就爆發了。說到底，我們是小生意，疫情對我們來說影響不大，最大的影響是我們原定會在當地嘗試發售，但現在飛不了日本，一切要停下來，但我經常自嘲是佛系模式經營，哈........總有其他可行的辦法，例如意外地找到傳媒人盧覓雪合作。

Sally說：

去年12月經朋友介紹認識盧覓雪，爽朗的她二話不說就提供了自己鍾愛的顏色和圖案，合作過程非常愉快。難得的是日本廠商眼見小量訂單仍為我們生產。

雖然6：25am的襪子暫時只在南豐紗廠的Chat Shop、Kapok和網上發售，Kapok亦因為營運問題而未能做得可單隻襪子發售，但Marky和Sally這兩年間由無到有成立一個自家品牌，笑言過程中賺了滿足感。Marky說：

襪子如果在中國生產，enjoy過程一定不及走訪日本，自己品牌一腳踢，甚麼都自己去做，加上在南豐Chat Shop推出兩個月後由寄賣到賣到斷市。而且在經營時所學得的生產知識，網站的建立和與零售商的洽談，那一份滿足感又豈是我們以前做廣告創作時可以得到？單是滿足感就已經賺過滿滿了。

不過，更難得的是Marky曾經在網站inbox裏收到顧客留言：

終於知道甚麼叫做一分錢一分貨了。

簡單的一句，就叫他倆樂上大半天，為這本地原創「襪語」錦上添花。

記者：何偉雄