【野豬出沒】野豬市區出沒或被人道毀滅　特首：考慮提高餵飼野生動物刑罰

▲ 林鄭月娥稱，政府會考慮提高餵飼野生動物的刑罰。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今（16日）出席行政會議前會見傳媒表示，留意到近日社會上對野豬出沒及傷人高度關注。她指出，作為一個負責任的政府，如這些野豬在馬路上橫衝直撞，或走進屋苑內傷害居民，特別是小朋友，有需要採取行動，所以漁護署決定執行現行策略，若有野豬橫行，便將之人道毀滅。

林鄭月娥稱，明白香港有很多市民愛護野生動物，以至大自然、濕地、魚塘等，但政府要先顧全市民的安全。因此，當局並不是貿然採取行動，而是看到情況惡化，為市民帶來風險，再作出負責任的反應。

她續指，過去數年已有30宗野豬傷人的記錄，政府不能坐視情況惡化而不採取行動。林鄭月娥亦呼籲，留意到有人長期特地在野豬出沒地方餵飼牠們，政府不贊成有關行為。她解釋，餵飼野豬只會令牠們更易出沒在市區，增加牠們的繁殖能力。她稱，政府不會不考慮提高餵飼刑罰，令市民不再餵飼野生動物。

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記者：黃穎津