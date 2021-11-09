【電費加幅】兩電最快今日公布明年電費調整方案　學者料有雙位數加幅

▲ 兩電最快今日公布明年電費調整方案，有學者料全球能源價格居高不下，明年電費將有雙位數加幅。（資料圖片）

兩電最快今日公布明年電費調整方案，有學者料全球能源價格居高不下，明年電費將有雙位數加幅。同時，預期兩電為落實碳中和將增加投放可再生能源，勢進一步推高營運成本，政府電費補貼只屬短期措施，要減少電費支出，市民應思考如何慳電減碳。

增天然氣發電 推高營運成本

電費由基本電費及燃料調整費組成，其中前者由電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤組成；後者以浮動形式釐定，每月隨市況波動變動。據多個消息人士指，兩電最快今日公布明年電費調整方案，由於全球能源價格高企，加上兩電正大幅增加天然氣發電，電費定必增加。

兩電現時正推展多個天然氣發電項目，例如中電龍鼓灘發電廠的第2台聯合循環燃氣渦輪機組料於2023年投入服務；港燈的L11和L12燃氣聯合循環發電機組亦正興建。世界綠色組織行政總裁余遠騁指，以上項目均會對基本電費造成加價壓力，加上今年下半年全球能源價格急升，對基本電費及燃料調整費均形成加價壓力，預計今年電費調幅不低於10%。

補貼僅短期措施 長遠需慳電

電費補貼方面，政府現時提供電費補貼及每月50元的電費紓緩計劃，惟前者僅維持至明年5月，每月50元電費補貼至2023年12月。余遠騁提醒，兩電未來將引入更多低碳或零碳能源，令電費在「滅碳」前難言下調，政府電費補貼只屬短期措施，市民如要減電費支出，應多思考怎慳電減碳。

事實上，電費加價的鐘聲早已打響，翻查資料，由今年6月起，中電和港燈的燃料調整費已逐步攀升，11月燃料費更創今年新高，分別為每度電35.4仙及29.5仙，較年初升26%和70%。

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記者：陳梓蔚