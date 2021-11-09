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【兩地通關】林鄭月娥指通關進展良好　兩地需商討觸發熔斷機制個案定義

社會 10:06 2021/11/09

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特首林鄭月娥。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（9日）行政會議前見記者時，提到兩地通關的進展良好，指中央及特區政府完全理解香港頭等大事是免檢疫進入內地，兩地現時仍正在進行有關工作，希望可以盡快召開第二次與內地專家的「對接會」。

她說，熔斷機制是通關問題的一個核心問題，惟希望不會太嚴謹，另本地最近的3宗源頭不明個案都是與輸入個案有關，另有一宗是復陽個案，至於出現多少宗確診個案就要觸發有關機制，兩地仍需要討論。

她又說，疫情是波動的，故很難向市民交代兩地通關的情況，惟強調在過去數個月，兩地在網上的會議沒有受到內地疫情影響，所有計劃都仍有進行，但如果本港的情況有變可能會影響討論的情況。她指出，現時的「清零」情況是得來不易，一定要堅守這個情況，以便盡快與內地通關，另要繼續提升疫苗的接種率：

截至昨晚都仍未7成（接種率）。

她說，本港仍要為防疫工作而努力，例如新加坡疫苗率達85%，本港仍未達到，強調防疫工作需要全社會去做，製造更好的條件通關。她表示自己亦會在本周接種第三劑疫苗，希望仍未接種第一及第二劑疫苗的市民，需要盡快打針。

她早前接受TOPick專訪時提到，通關要逐步有序推行，首階段會設配額，通關初期一定是廣東省先行，並會設有配額，會研究就不同群組的需要度，訂立優先次序，例如讓恩恤（探望長者、奔喪等）和商務需要（要到內地簽約、來港上市等）的人士，首批通關。詳情即看：【下一頁】

最新《健康台》影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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