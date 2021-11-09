【新冠肺炎】今增1宗輸入個案帶變種病毒　涉已打強生19歲少女

▲ 本港新冠肺炎疫情緩和（黃建輝攝）

今日（9日）新增1宗輸入個案，涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及一名19歲女子，11月7日由A組指明地區（高風險）美國抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，8月7日在美國接種一劑强生疫苗，至今本港個案累計12,370宗（包括12 369宗確診個案和一宗疑似個案）。

昨日（8日）沒有新增輸入個案，至今本港個案累計仍為12 369宗（包括12 368宗確診個案和一宗疑似個案）。詳情即看【下一頁】

政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處12個指明地方的人士接受病毒檢測，涉及11間幼稚園或幼兒學校，及1間小學。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：鄧凱文