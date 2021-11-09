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【新冠肺炎】今增1宗輸入個案帶變種病毒　涉已打強生19歲少女

社會 14:16 2021/11/09

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

本港新冠肺炎疫情緩和（黃建輝攝）

今日（9日）新增1宗輸入個案，涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及一名19歲女子，11月7日由A組指明地區（高風險）美國抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，8月7日在美國接種一劑强生疫苗，至今本港個案累計12,370宗（包括12 369宗確診個案和一宗疑似個案）。

昨日（8日）沒有新增輸入個案，至今本港個案累計仍為12 369宗（包括12 368宗確診個案和一宗疑似個案）。詳情即看【下一頁】

政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處12個指明地方的人士接受病毒檢測，涉及11間幼稚園或幼兒學校，及1間小學。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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