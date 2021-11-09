【天氣預測】本周早晚清涼非常乾燥　周末氣溫回升至最高25度

▲ 天氣轉涼。（資料圖片）

天文台今日（9日）表示，本港繼續受東北季侯風影響，早上清涼，錄得最低氣溫16.9度，為入秋以來的最低紀錄。華南沿岸雲層比較薄，預計今日日間最高氣溫為22度，有陽光。紅色火災危險警告及強烈季侯風信號現正生效。預料未來數天因東北季侯風，天氣乾燥及普遍晴朗。

天文台預測今日本港地區天氣早晚天氣清涼，日間大致天晴及非常乾燥，吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。展望未來數日受乾燥的東北季候風影響，大致天晴及非常乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。預料該東北季候風會在下週初緩和，氣溫稍為回升。值得注意的是，本周天氣非常乾燥，相對濕度介乎33%至60%。

根據天文台9天天氣預報，預料該東北季候風會在下周初緩和，下周一（15日）料部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎20至26度，氣溫稍為回升。

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記者：余思嵐