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【無品乘客】乘客入半張$10紙幣呃車費　小巴公司一星期收3次︰太過份

親子 10:17 2021/11/09

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

有小巴乘客以半張10元紙幣入錢箱付車資，企圖混水摸魚。

現時乘搭交通工具可使用八達通，但仍有市民選擇使用現金。日前有小巴公司在社交媒體指出，近日有乘客以半張10元紙幣入錢箱付車資，企圖混水摸魚，10元當20元用，公司怒斥這些乘客過份 。

錢箱現3張撕半10蚊紙

周日（7日）facebook專頁「西貢1,2號專線小巴有限公司」發帖，他們點算小巴錢箱收到的車資時發現異樣，寫道︰

實在太無聊同過份，係唔係第時要我哋司機check完先可以放入錢箱呢？

從小巴公司上載的相片可見，分別有3張撕開了一半的10元紙幣，各有明顯的摺痕。估計有乘客為了「呃車費」，刻意將一張10元紙幣撕半後再摺細，上小巴入錢時企圖瞞天過海。公司回覆網民留言時提及，「今個星期內收到3次」、「近排多咗」。

3張撕開了一半的10元紙幣，各有明顯摺痕。（「西貢1,2號專線小巴有限公司」fb圖片）

據資料顯示，小巴1A號由西貢碼頭來往新蒲崗采頤花園，全程收費9.7元，至於小巴1號由西貢碼頭至九龍灣德福花園，車費同為9.7元，故有乘客以10元現金支付車費。

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網民指責︰幾蚊都呃

網民紛紛留言指責乘客的無良行為，表示「幾蚊都呃」、「害群之馬」。有人建議小巴公司在車廂內裝設監視器，再報警將影片交予警方查辦。小巴公司回覆網民指，「會叫同事睇，但可能唔太清楚。」點擊圖片睇更多網民意見︰

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據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞任何財產，不論是屬於其本人或他人的，即屬犯罪，一經定罪最高可處10年監禁。

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責任編輯：王明芳

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