【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚

▲ 《全民造星IV》Carmina背負家庭背景感壓力落淚，羅洛家生於音樂世家成功入圍。

昨晚（8日）播出的《全民造星IV》出現了一位大有來頭的參賽者，9號的Carmina（羅洛家）模特兒出身，唱功一流成功打入60強。出身自音樂世家的她，母親是著名女指揮家葉詠詩，父親是退休警務處刑事及保安處長羅夢熊，外婆是鋼琴家蔡正怡，外公則是香港兒童合唱團創辦人葉惠康，背負著家庭名聲的Carmina壓力甚大，在海選時提及家人已經禁不住落淚。

《全民造星IV》昨晚來到了第6集，繼續是96強進60強的一對一淘汰賽，最後一對出場的是現年23歲的53號參賽者丁丁（房婷婷），以及26歲的9號參賽者Carmina（羅洛家）。

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Carmina是葉詠詩女兒

丁丁經常在街頭Busking，有把好聲音，可惜被評判指她頭大身細、身型比例差，出戰時獻唱《濕了分寸》想騷歌藝，卻被導師許廷鏗指她自視過高：「以為唱難度高的歌就能取悅到人。」

其對手是任職模特兒及KOL的Carmina，皮膚黝黑身材高挑，一出場已獲花姐（黃慧君）的歡心，可惜在海選時因為緊張忘詞，花姐一提及她的家人，Carmina馬上哽咽落淚，直言家庭背景非常影響她的心理因素，全因其母是香港著名指揮家葉詠詩。

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花姐問她覺得家庭背景是壓力，還是能夠幫助她事業發展，Carmina流著淚謂：「總會有些壓力，始終家人好叻，我怕達不到他們、其他人和我對自己的期望，所以才會緊張。」

Carmina坦言自己視母親為偶像：「她對自己要求好高，我都會對自己要求好高，媽咪為自己贏得了名聲，所以我都想為自己贏得名聲，用自己的能力去證明給家人和其他人看，我是做得到的。」

Carmina上台獻唱《Hopelessly Devoted to You》，感情豐富唱功紮實，唱了兩句導師許廷鏗已經馬上撳燈想把她收歸旗下，花姐亦大讚她的眼神很好：「我想她入呀！」導師梁祖堯亦表示：「如果她輸了我會撈她回來！」Carmina獲眾人盛讚其歌藝及個人魅力，最後獲得評判三盞燈成功殺入60強。

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▲ Carmina母親為香港著名指揮家葉詠詩。（instagram圖片）

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Carmina留學美國讀時裝

出身自音樂世家的Carmina，其母是香港著名女指揮家葉詠詩，阿姨是歌劇練唱指導葉亦詩，外婆是鋼琴家蔡正怡，外公是音樂教育家兼香港兒童合唱團創辦人葉惠康，Carmina的父親是退休警務處刑事及保安處長羅夢熊，有網民翻出她曾與陳百祥及黃杏秀合照，跟娛圈中人頗有來往。

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IG逾3萬追蹤者

Carmina於美國薩凡納藝術設計大學修讀時裝設計，擁有171cm身高的她畢業後入行做模特兒。

同時，她亦有經營她的社交網站，未正式入行當藝人，其IG現時已擁有超過3萬個followers。