【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】

▲ 水中銀檢測市面14款聲稱具滋潤、保水或保濕功效的沐浴露，其中有6款保濕功效顯著並通過安全測試。

天氣乾燥，要加強皮膚保濕。水中銀(國際)生物科技有限公司(水中銀)的小魚親測平台，為14款暢銷並聲稱具滋潤、保水或保濕功效沐浴露樣本進行安全及保濕功效檢測，結果發現只有6個樣本保濕功效顯著並通過安全測試。

檢測14個品牌14款沐浴露

水中銀從線上線下平台萬寧，屈臣氏，指定銷售商店，藥房及 HKTVMALL 選購了14個品牌，共14款具滋潤、保水或含保濕成份的沐浴露樣本作魚胚胎毒性檢測及保濕功效檢測，利用水中銀的生物測試技術，檢測產品是否有顯著的保濕功效。當中通過了安全及保濕功效檢測的包括了國際知名品牌如：Dr.SEED、Jurlique、Curél、Cetaphil、Babyganics 及 Fuyunhon。

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水中銀以專利魚胚胎生物測試 Testing 2.0 技術為具滋潤、保水或含保濕成份的樣本進行保濕功效沐浴露產品檢測，並根據檢測結果把產品安全屬性分為三類：綠魚—黃魚—紅魚，發佈於轄下網上消費品安全資訊平台 —「小魚親測」，讓消費者易於識別在零售店購買的產品其安全屬性。

綠魚代表「品質卓越」，產品於急性、慢性毒檢測與及禁用成分篩查中表現理想，消費者可以安心選購。

黃魚代表「品質合格」，產品於急性、慢性毒檢測與及禁用成分篩查中評為合格及功效評級顯著，消費者可合併參考為選購準則。

紅魚代表「有待改善」，產品於急性、慢性毒檢測與及禁用成分篩查中存在一項或多項未達標準，建議消費者選購時要特別謹慎。

6個樣本安全且保濕功效顯著

檢測結果顯示，於14款沐浴露或洗髮沐浴露樣本當中，11個樣本顯示為綠魚(代表品質卓越)，1個樣本為黃魚(代表品質合格)，2樣本為紅魚(代表有待改善)。

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中及低價樣本功效性較佳

於採購的14個樣本中，價格最高為0.8港幣/毫升為綠魚; 最低為0.17港幣/毫升為綠魚，價格相差4.7倍。

低價格在價格≤0.26港幣/毫升5個樣本，綠魚佔4個（80%），黃魚佔1個（20%）。

中價格範圍在> 0.26 港幣/毫升，<港幣 0.67/毫升的5個樣本，綠魚佔3個（75%），紅魚佔1個(25%)。

高價格樣本在≥ 0.67港幣/毫升以下的5個樣本，綠魚佔4個(80%) ，紅魚佔1 個(20%)。

由此可見，產品價格與其安全性並無直接關係。是次檢測，雖然綠魚樣本佔70%，但只有約40%樣本在保濕功效測試中被評為功效顯著。

皮膚紅腫脫皮刺痛應盡快求醫

另外，水中銀建議消費者選購時，也可留意產品有沒有含高度關注（SVHC5）成分的原料或禁用原料，例如歐盟禁止化妝品類產品含 Formaldehyde， 美國方面禁止在洗護產品使用乙醇、甲基異噻唑啉酮等成份及日本受厚生勞動省(MHLW) 條例中對產品多種的化學品含量有嚴格的規定，包括福美雙、十一碳烯醯二乙醇胺及月桂醯肌氨酸鈉等。

水中銀首席執行官杜偉樑先生提醒市民，選購沐浴露產品時須留意成份及使用期限，天氣乾燥時應選用具滋潤、保水或保濕功效的沐浴露產品。若用後出現皮膚紅腫、脫皮、甚至灼熱刺痛等皮膚過敏反應，應即時使用清水清洗。但若過敏情況嚴重或加劇，則應盡快求醫。

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責任編輯：黃泳欣