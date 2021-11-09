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【Staycation】「雙11」震撼快閃$111雙人住宿優惠　香港維港凱悅尚萃酒店每日限量搶購【內附連結】

休閒消費 12:21 2021/11/09

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香港維港凱悅尚萃酒店 「雙11」快閃優惠。(酒店提供)

「雙11」又到，香港維港凱悅尚萃酒店將於11月10日至14日期間推出「雙11」快閃禮遇。大家可以低至65折選購精選酒店住宿產品及以低至7折選購餐飲產品。

酒店更推出每日限量激抵精選「$111」產品。除了自助餐外，當中最矚目必定是以$111，可以有尊貴海景客房標準大床或雙床住宿一晚。

此外，每日限量激抵精選「$111」產品：每日早上11時開售，一律$111+10%。所有優惠數量有限，售完即止。

「雙11」快閃禮遇可以低至65折選購精選酒店住宿產品及以低至7折選購餐飲產品。(酒店提供)

11月10日 標準大床或雙床客房住宿一晚 （只限平日）
11月11日 The Farmhouse 咖啡廳自助午餐一位 （只限平日）
11月12日 維港軒及配套服務一日通行證（一位用；只限平日）
11月13日 Cruise 空中餐廳及酒吧 分「酣」同味雞尾酒一壺 （750毫升）
11月14日 尊貴海景客房標準大床或雙床住宿一晚 （只限平日）

*以上優惠只適用於新預訂並須於2021年12月22日前使用。所有價格設10%服務費。受條款及細則所約束。

戶外泳池有無敵維港景。(酒店提供)

快閃住宿優惠 特價/晚
以65折預訂連續兩晚住宿優惠 $520起
以9折預訂「尚萃宅度假」連雙人午餐及早餐自助餐 $1,107起
以9折預訂「尚萃宅度假」連雙人晚餐及早餐自助餐     $1,467起
以9折預訂「尚萃宅度假」連 Cruise空中餐廳及酒吧 FEED ME 雙人套餐及自助早餐 $1,467起
以9折預訂「尚萃宅度假」連雙人午餐自助餐 $972起
以9折預訂「尚萃宅度假」連雙人晚餐自助餐 $1,332起

*以上優惠只適用於新預訂並適用於2021年11月13日至2022年1月30日期間入住。所有價格設10%服務費。受條款及細則所約束。

凡購買住宿優惠請瀏覽酒店官網，不需以任何優惠代碼，即可預訂。

另外凡選購每日限量激抵精選「$111」產品及各項快餐飲優惠請瀏覽官方網上商店。

所有優惠數量有限，售完即止。

記者：郭秀芳

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