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【星空下的仁醫】Mike離世Amos焚爺決裂　彥仔崩潰痛哭：佢話過會返嚟

娛樂 11:13 2021/11/09

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《星空下的仁醫》

鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡等主演TVB台慶劇《星空下的仁醫》，昨日劇情講述印度皇族小孩Mike最終搶救無效身亡，因「同病相憐」與其成為好友的彥仔亦傷心痛哭。

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「彥仔」郭卓朗有天份

由於彥仔哭得相當有感情，他得知Mike死訊，淚流滿面地哭著問爸爸：「我唔想佢死，佢話過會返嚟。」令不少觀眾感動，並讚《星空下的仁醫》的小演員選角出色有保證。

同時，網民力指Mike爸與彥仔的喊戲讓他們痛入心：「估唔到彥仔喊得都幾似，連嘴唇都好青白」、「喊到成塊面紅晒」、「彥仔好好戲」、「佢真喊」、「點解呢套劇所有童星演技都咁自然？」。

監製方浤酌Ben（前名：方俊華）透露，飾演彥仔的小朋友名為郭卓朗，是首度演劇：「因套劇需要大量嘅小演員，所以叫埋工作人員嘅親友嚟試鏡。卓朗因身高、外型都同個角色設定脗合，就畀佢試吓。佢啲戲都真係幾好，幾有天份。」

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Amos焚爺決裂

至於《星空下的仁醫》劇情方面，Mike之死亦令Amos（馬國明飾）、焚爺（鄭嘉穎飾）及Eman（鍾嘉欣飾）等人組成的Hard Team面臨重大危機、Amos更再次立於「不義之地」。

在今明兩晚（11月9日及10日）劇情講到Amos在明知會對Eman造成不利的情況下，決定隱瞞重要線索，焚爺察覺事情有異，即拉著Eman向Amos質問，期間Eman一度不忿至激動落淚，嘉欣將會再度展示其進步不少的多層次喊功。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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