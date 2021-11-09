【叱咤樂壇】造星幫Edan+MC+Mike三分男新人獎天下　炎明熹張蔓姿成女新人獎大熱

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會在昨日（11月8日）舉行，宣布本年度的新人獎項增至9個，男、女、組合各分金銀銅，新人大戰結果令人期待。

事實今年的樂壇新人戰競爭激烈，被樂迷形容為三分天下，因為焦點都落於三位《全民造星》出身的新人身上，分別是實力唱將張天賦（MC）、曾比特（Mike）、人氣王呂爵安（Edan）。

不過，能唱能作又能演的張蔓姿（Gigi）於903擁一冠一亞佳績，《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）推出首支單曲《真話的清高》亦頗受歡迎，成功加入戰團！究竟哪位新人又會是大家的心水呢？

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張天賦（MC）

《全民造星II》亞軍張天賦（MC）被視為最有力與Edan在獎項上一較高下，因為Busker出身的MC向來網上翻唱歌曲、現場演唱也獲得不少好評，被稱讚擁有一把靚聲與穩定唱功。

而他於今年加盟華納唱片正式出道，先後推出風格不同的歌，為樂迷帶來驚喜，當中新作《記憶棉》以及《反對無效》都唱到街知巷聞，曾佔據串流平台歌曲榜冠軍，《記憶棉》MV推出兩星期突破一百萬點擊。

不過，MC今年的4首個人單曲中，《Loser》未可成功登上903歌榜，影響他在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上的競爭力。

MC於叱咤記招後接受TOPick訪問時稱，Edan為自己的最大對手。

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呂爵安（Edan）

身為MIRROR成員兼《造星I》10強的Edan今年唱歌、拍劇、拍電影而人氣急升，粉絲數目應該冠絕一眾新人，在公眾投票為主的獎項絕對佔優。

觀乎Edan今年推出的三首個人單曲，首支派台作品《E先生連環不幸事件》最受樂迷歡迎，歌曲成串流平台冠軍、MV破千萬點撃，又在MV中大騷琴技，十分吸引。

Edan也被張敬軒看好，軒仔接受TOPick訪問時指：「我覺得Edan那首《E先生連環不幸事件》很凌厲，是Song Of The Year，連我自己也很喜愛。近日聽得較多的是MC，他的唱功也很紮實，各有各好。幸好我並非今年出道做新人，因為新人要識演戲、綜藝、跳舞、音樂。」

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曾比特（Mike）

另一位出身自《造星II》的奪獎大熱為曾比特（Mike），他憑「爆炸頭」令人留下深刻印象。Mike以慘情歌《我不如》作為新人頭炮作，推出後廣受樂迷喜愛，更成功登上三台冠軍。其後《我不是邱比特》延續前作的慘情，但第三首歌曲就派上輕快歌《奔跑吧！》，反應明顯不如過往作品，不過也是開闖新歌路的好嘗試吧？

Mike的《我不如》是TVB、香港電台、903冠軍歌，或者也意味他在年尾頒獎禮奪得比較多新人獎項？

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張蔓姿（Gigi）

今年華納的另一位新人是張蔓姿（Gigi），Gigi畢業於香港演藝學院戲劇學院表演系，過往參與過不少劇集演出，進軍樂壇則走型格、唱作路線。

她今年推出《姿態》、《深夜浪漫》、《LOVELOST》，《深夜浪漫》為她的903冠軍歌，《姿態》也登上903亞軍歌位置，也是相當亮眼的成績。

Gigi於903擁有一冠一亞，也即是她很大機會跑出成為《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》女新人金獎。早前也有指她憑高播放次數衝佔女歌手三甲。

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炎明熹（Gigi）

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹也有份現身叱咤記招，她以首支單曲《真話的清高》角逐新人獎。歌曲為903、香港電台亞軍歌，TVB、新城電台的冠軍歌，歌曲MV推出接近2個多月，現已突破一百萬，也有一眾「Gi炎粉」落力應援。

Gigi在青春新力量衝撃女新人獎，而她於TVB音樂頒獎禮中的最大對手應該是《聲夢傳奇》好姊妹姚焯菲（Chantel）了！

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