【MIRROR成員】李駿傑人氣升密密吸金　Jeremy買綠置居跟家人同住

▲ MIRROR成員李駿傑（Jeremy）成功抽中買綠置居。

MIRROR人氣高企，工作及廣告量不絕，各成員密密賺錢吸金，其中姜濤、Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）都曾稱有意賺到首期買樓置業，不過，MIRROR十二子疑首先跑出成為業主的卻是Jeremy（李駿傑）。

▲ Jeremy大方承認做業主。（東星圖片）

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Jeremy雖然暫時仍未單飛出歌，不過人氣漸盛，近期接了不少廣告，相信收入可觀，而日前有網民發現在新一期「綠置居2021」啟鑽苑的揀樓場地，發現一名跟Jeremy相似的男士，亦正在現場揀樓，因而揭發Jeremy成功抽中綠置居，網民並留言：「MIRROR成員揀啟鑽苑，希望做佢鄰居。」

大方承認成功買樓

昨日MIRROR成員出席《叱咤》記者會，Jeremy被問到買樓一事，就大方承認是抽中綠置居，笑道：「好彩啫，多謝大家關心。」

他指將會跟家人同住，又解釋並非一筆過買樓，日後還要供樓，因此要努力工作。被問是否首位MIRROR成員做業主，Jeremy沒直接承認，笑言「應該唔係嘅！」

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Jeremy今次申請的綠置居啟鑽苑位於鑽石站上蓋，實用面積介乎184至481呎，定價117.93萬元至385.02萬元，平均呎價8,038元，被稱為「綠置居2021」樓王屋苑。

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有指Jeremy今次購入的單位約400，抽綠置居資格為公屋租戶或持綠表人士，而Jeremy當時在揀樓處出現時段屬於「家有長者」，Jeremy曾在訪問中提及父母離異後一直跟外婆同住，故他應是陪伴外婆一同揀樓。