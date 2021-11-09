【校長辭任】科大校長史維提早辭任　明年10月19日卸任

▲ 香港科技大學今日（9日）宣佈，校長史維已向大學校董會正式請辭。（資料圖片）

香港科技大學今日（9日）宣佈，校長史維已向大學校董會正式請辭，並將2022年10月19日卸任。大學即將就下一任校長的延聘，啟動全球招聘工作。

史維表示，很榮幸在過去11年多能以科大為家。在創校團隊和一眾前科大成員所奠定的堅實基礎上，與各同仁及支持者努力不懈，才能讓科大的學術水平、開放思維及大學聲望持續蓬勃發展。在面對各種挑戰的同時，仍會團結合作，為保障大學的長遠利益及定位而努力。只要我們秉持這種信念，大學定能繼續開拓更廣闊的新天地。

史教授於2010年8月加入科大，出任首席副校長，執掌大學的學術事務，包括帶領本科課程順利過渡至新的「三三四」學制。至2013年9月，他負責的範疇擴展至人力資源、財務、校園發展及其他資源的籌劃和管理，亦涵蓋所有研究生課程和研究相關事宜。憑藉其戰略視野與領導才能，史教授進一步於2018年9月獲委任為科大第四任校長。

作為一位具遠見的教育家，史教授一直致力推動革新，包括既鼓勵好奇心探索亦支持使命感激發的學術雙軌發展框架。在他的領導下，科大的科研能力得到香港、內地和國際間的廣泛認同，成就了多方捐款、投資和合作機會，亦得到公私營界別的高度評價，當中包括科大成員於新冠病毒疫情時期所推出的發明與解決方案。在校董會的領導及策略性引導下，史教授及其團隊致力推行「港科大一體、雙校互補」的理念，積極融合科大及科大（廣州）的發展。他亦於2019年發起「可持續發展智慧校園」計劃，旨在培養新一代人才，就不同挑戰提出具可持續發展意念的原創性解決方案。

科大校董會主席廖長城先生表示，校董會讚揚並感謝史校長過去以大學首席副校長及校長職務所作出的寶貴貢獻，並指史校長是一位有熱誠而堅定的領導者，他有清晰的願景，盡心盡力奉獻大學。科大現正慶祝創校 30 週年，亦正準備本月下旬逸夫演藝中心及明年9月科大（廣州）的開幕。我有信心科大將繼往開來，在過往三十年所建立的強大基礎上再創佳績。我代表大學，祝史校長未來一切順利。

翻查資料，據科大早前發出新聞稿，史維於2018年9月1日接替前校長陳繁昌，任期長達5年，原於2023年8月31日才屆滿，惟據最新安排，史維將較原任期提早近1年辭任，惟他本人向師生所發出的電郵，以及科大最新新聞稿均未有交代其提前離任的原因。

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記者：陳麗娜