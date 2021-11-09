【兩地通關】梁子超指初期設通關名額可控風險　倡現社區傳播才須熔斷

▲ 梁子超指初期設通關名額可控風險，倡現社區傳播熔斷機制才啟動。（資料圖片）

當局預計恢復通關初期，本港只限與廣東省地區互通，有消息指，每日限制1,000人過關。呼吸系統專科醫生梁子超表示，有關安排有需要，因為須循序漸進推行計劃，測試當中的細節，以確保計劃順利展開，優先讓商務旅客等人士通關，亦是較好的做法；他又認為，兩者恢復通關後應出現確診個案導致社區傳播，才需要啟動熔斷機制。

梁子超今（9日）在一個電台節目上稱，每日通關設1,000人名額不是大數目，若不牽涉空運的入境者，而只涉及經陸路口岸往來的人士，通關設有檢測及追蹤措施，相信風險可控。他續指，安排一定要設有檢測及熔斷機制等，並先釐訂如何算是有社區傳播的訊號，避免出現復陽個案等假訊號，令安排要無辜剎停。

有消息指兩地最快下月初展開小規模通關，梁子超認為安排合理，現時須循序漸進推行計劃，測試當中的細節，又指12月初的時間合適，稱兩地輸入風險不明顯。他解釋，兩地居民始終積壓了對通關的需求，如果不設限額，將很容易「出事」，令計劃「胎死腹中」，而優先讓商務旅客等通關，亦是較好的做法。

有傳內地要求若本港出現1宗本地確診個案，即時觸發熔斷機制中止通關，梁子超表示，如果內地與香港恢復有序通關後，相信有需要設熔斷機制，但認為不應為1宗確診就叫停，可等待出現有社區傳播才再「落閘」。而一旦觸發熔斷機制，他說最少14日無任何傳播訊號，兩地才可以解除限制。

對於跨境學童非優先通關群組，他指兩地要對防控工作有絕對把握，確保疫情守得穩才恢復通關，形容相關安排「沒有辦法」，加上冬季來臨，而且聖誕節及新年期間輸入個案壓力較大，引致社區爆發風險較高，相信要到過年後再檢視情況，才決定跨境學童何時納入通關群組。

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記者：陳麗娜