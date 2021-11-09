【車CAM直擊】藍田光頭男衝馬路撲私家車　警尋獲片中男列精神紊亂人士

▲ 光頭男衝馬路撲車。（車CAM直擊 片段截圖）

有網民近日上載一段行車記錄儀片段，一名「光頭」男子突然衝出馬路兼撲向車頭，幸好司機及時煞車，未有撞到。

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根據車CAM片段，事發於今周日（7日）下午近3時，有私家車駛經藍田時，一名身穿藍色上衣、手持紙袋的「光頭」男子突然在馬路上撲向車頭，司機立即急煞車，未有將他撞倒。

本網TOPick向警方查詢有關片段，警方表示留意到相關片段後高度關注，於昨天（８日）觀塘晚上8時尋獲懷疑片段中的「光頭」男子，由於不涉刑事成分，將該名男子列為精神紊亂人士，送院治療。

貼文下亦有不少網民在下面留言，

超恐怖呀~~

之前麗港城嗰個都拉咗啦！呢D人唔好放生佢！報警啦！

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記者：余思嵐