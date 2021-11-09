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【車CAM直擊】藍田光頭男衝馬路撲私家車　警尋獲片中男列精神紊亂人士

社會 11:48 2021/11/09

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

光頭男衝馬路撲車。（車CAM直擊 片段截圖）

有網民近日上載一段行車記錄儀片段，一名「光頭」男子突然衝出馬路兼撲向車頭，幸好司機及時煞車，未有撞到。

    點擊圖片放大
    +2

根據車CAM片段，事發於今周日（7日）下午近3時，有私家車駛經藍田時，一名身穿藍色上衣、手持紙袋的「光頭」男子突然在馬路上撲向車頭，司機立即急煞車，未有將他撞倒。

本網TOPick向警方查詢有關片段，警方表示留意到相關片段後高度關注，於昨天（８日）觀塘晚上8時尋獲懷疑片段中的「光頭」男子，由於不涉刑事成分，將該名男子列為精神紊亂人士，送院治療。

貼文下亦有不少網民在下面留言，

超恐怖呀~~

之前麗港城嗰個都拉咗啦！呢D人唔好放生佢！報警啦！

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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