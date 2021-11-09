【疏忽照顧】父母獨留女兒在度假屋與友人晚膳 3歲女童被拐失蹤14年生死未卜

▲ 父母獨留女兒在度假屋與友人晚膳，3歲女童被拐失蹤14年生死未卜。

在澳洲失蹤的四歲女童Cleo終被尋回的消息，不僅令澳洲群眾釋懷，世上所有關心女童安危的民眾也放下心頭大石了。

當然最感恩的人該是女童的媽媽吧，女兒失蹤的十八天，她是如何熬過的？可怕的想像一定是在不斷的膨脹，女兒是遇害了嗎？會永遠失去女兒嗎？老實說，失蹤十八天卻能成功完好無缺地尋回的事例，跟奇迹無異呀，世上有太多失蹤孩子是會從此人間蒸發呢！

詳讀女童失蹤的細節時，難免對她的媽媽存有微言，當中是脫不掉懷疑疏忽的成分吧！這個家庭到珀斯北部偏遠的地方露營，本來是絕佳的親親大自然親子活動，但就是摸不着頭腦，何解媽媽會讓兩個年幼女兒獨自睡於一帳幕，而自己則睡於隔鄰另一帳幕？

年幼子女是絕對不能離開家長的視綫範圍的，一分鐘也不能，意外都是在一剎那發生的，更何況是在遼闊的原野裏？女童的失蹤時間推算為凌晨一時三十分至早上六時，這段頗長的時間裏，媽媽是在隔鄰與男友安然大睡嗎？這叫失職呢！

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這事件令我不禁想起英國女童Madeleine，十四年前，他們一家到葡萄牙度假時，她在度假村失蹤，當年只有三歲。她爸媽當時就是缺乏警覺性，竟然讓三個年幼子女獨自睡在屋裏，而二人自行到不遠處跟友人晚膳，壞人有機可乘終偷走了寶貝女兒。

Madeleine卻沒有Cleo般幸運，至今仍音訊全無，生死未卜呢！

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