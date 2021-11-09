【貪玩惹禍】8歲女童玩旋轉門被夾致右耳撕裂　網民轟父母失職：冇夾爆頭算好彩

▲ 內地一名8歲女童玩旋轉門時慘被夾到，導致右耳撕裂。

內地早前發生一宗驚險意外，一名8歲女童與一名男童在酒店大堂玩耍，兩人狂推旋轉門，使其高速轉動。女童欲離開時走避不及被夾傷，導致右耳撕裂。影片傳開後，網民轟父母失職，認為他們應該好好看管小孩。

玩旋轉門慘被夾

綜合內媒報導，事發於上月4日在安徽省阜陽市，從網上流傳的影片可見，兩名小朋友在酒店大門玩耍。他們推着旋轉門奔跑，大門愈轉愈快，女童欲離開時慘被門夾到，導致右耳撕裂，目前在家中休養。

旋轉門正對酒店櫃檯，當時職員沒有阻止兩人嬉戲，直至聽到女童慘叫一聲，才上前察看。事後酒店職員為未能及時勸阻小朋友而致歉，表示願與家長協商及承擔責任。

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網民轟家長失職

影片在網上流傳後，不少網民認為家長未盡照顧小朋友的責任，「良心商家，無良家長」、「責任最大的是監護人吧！」、「沒把腦袋夾爆算小孩走運！」、「家長還是看好自己的孩子吧！」、「感覺有點自作自受，自己轉得那麼快，出事就找別人」。

有網民指家長應好好教育孩子，提高其安全意識，「家長平時應該告訴小朋友不可以玩門」、「電梯、自動門等都不是遊樂設施，家長一定要嚴厲制止小孩的不當行為」、「除了被夾的風險，還有玻璃碎裂的風險」。

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責任編輯：王明芳