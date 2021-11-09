  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (週二) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貪玩惹禍】8歲女童玩旋轉門被夾致右耳撕裂　網民轟父母失職：冇夾爆頭算好彩

親子 12:37 2021/11/09

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

內地一名8歲女童玩旋轉門時慘被夾到，導致右耳撕裂。

內地早前發生一宗驚險意外，一名8歲女童與一名男童在酒店大堂玩耍，兩人狂推旋轉門，使其高速轉動。女童欲離開時走避不及被夾傷，導致右耳撕裂。影片傳開後，網民轟父母失職，認為他們應該好好看管小孩。

玩旋轉門慘被夾

綜合內媒報導，事發於上月4日在安徽省阜陽市，從網上流傳的影片可見，兩名小朋友在酒店大門玩耍。他們推着旋轉門奔跑，大門愈轉愈快，女童欲離開時慘被門夾到，導致右耳撕裂，目前在家中休養。

旋轉門正對酒店櫃檯，當時職員沒有阻止兩人嬉戲，直至聽到女童慘叫一聲，才上前察看。事後酒店職員為未能及時勸阻小朋友而致歉，表示願與家長協商及承擔責任。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

網民轟家長失職

影片在網上流傳後，不少網民認為家長未盡照顧小朋友的責任，「良心商家，無良家長」、「責任最大的是監護人吧！」、「沒把腦袋夾爆算小孩走運！」、「家長還是看好自己的孩子吧！」、「感覺有點自作自受，自己轉得那麼快，出事就找別人」。

有網民指家長應好好教育孩子，提高其安全意識，「家長平時應該告訴小朋友不可以玩門」、「電梯、自動門等都不是遊樂設施，家長一定要嚴厲制止小孩的不當行為」、「除了被夾的風險，還有玻璃碎裂的風險」。

最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【貪玩惹禍】兒子貪玩扮髮型師亂剪頭髮　媽媽瞓醒慘變「鬼剃頭」崩潰痛哭
16:40 2021/08/19
【貪玩惹禍】兒子貪玩扮髮型師亂剪頭髮　媽媽瞓醒慘變「鬼剃頭」崩潰痛哭
【百厭惹禍】12歲男童貪玩騎商場扶手電梯　失平衡從2樓墮下跌斷腳
12:23 2021/05/03
【百厭惹禍】12歲男童貪玩騎商場扶手電梯　失平衡從2樓墮下跌斷腳
【危險遊戲】貪玩女童追求刺激感　無裝備拉風箏繩飛上10米高空
11:13 2021/04/30
【危險遊戲】貪玩女童追求刺激感　無裝備拉風箏繩飛上10米高空

你可能感興趣

【貪玩惹禍】兒子貪玩扮髮型師亂剪頭髮　媽媽瞓醒慘變「鬼剃頭」崩潰痛哭
16:40 2021/08/19
【貪玩惹禍】兒子貪玩扮髮型師亂剪頭髮　媽媽瞓醒慘變「鬼剃頭」崩潰痛哭
【百厭惹禍】12歲男童貪玩騎商場扶手電梯　失平衡從2樓墮下跌斷腳
12:23 2021/05/03
【百厭惹禍】12歲男童貪玩騎商場扶手電梯　失平衡從2樓墮下跌斷腳
【危險遊戲】貪玩女童追求刺激感　無裝備拉風箏繩飛上10米高空
11:13 2021/04/30
【危險遊戲】貪玩女童追求刺激感　無裝備拉風箏繩飛上10米高空
家庭關係 兒童健康 家庭教育 酒店 安徽省

最高瀏覽

【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌
13:13 2021/11/05
【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌
【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人
17:31 2021/11/08
【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人
【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生
18:23 2021/11/08
【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生