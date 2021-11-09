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【男神廚房】直擊陳柏宇連環「偷食」實錄　周柏豪一句話激嬲美女試食團

娛樂 12:09 2021/11/09

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的TVB綜藝節目《男神廚房》，新一輪比賽有「搞笑能手」吳業坤及「多嘴愛妻號」陳柏宇加持，而美女試食團嘉賓黃智雯、高海寧及美女廚師Hilda全程笑不攏嘴。

似搞笑多過大展廚藝的坤哥，在第二輪比賽中繼續「揦手唔成勢」，雖然只是很簡單的煎薄餅，但他不但沒有控制好粉漿用量，又嘗試「Chef Le Mon」上身拋鑊，可惜「成事不足」，令連見慣風浪的Do姐亦笑到碌地。

【男神廚房】張振朗被證實處男廚神　軒仔陳家樂奇招冧掂Do姐

為免影響節目進度，望落技高一籌的周柏豪及譚俊彥（Shaun）先後趕到坤哥檔攤「救駕」，Do姐亦有出手救亡。

至於柏宇，雖然其真身為「處男廚神」，但其問題卻並非出在廚藝上，而是出在胃口上。今明兩集，柏宇將表現「一味掛住食」神功，不但偷食Shaun的炒飯，又偷食乏人問津的香煎鹹肉糭，就連芫茜也不放過，遭Do姐多番喝停！

【男神廚房】譚俊彥煮魷魚冧掂美女試食團　坤哥被王菀之嫌棄：係咪入錯廠？

除了有食力，柏宇亦相當有牙力，以聽落九唔搭八的榴槤蜜桃洋蔥凍湯出戰的他，成功以「Cool煲」爛Gag擄獲全場美女心，Ivana更被逗至甜笑不停。

同場加映：阿Dee+娟姐專訪

至於以超強實力應戰的Shaun，無論是巴馬火腿炒飯抑或高級海鮮主題早午餐，均讓女士們食到「神魂顛倒」，坤哥見眾女士吃得如此多Fun，亦忍不住追隨柏宇加入偷食大軍，錄影廠頓時變成試食大會。

至於以甜品應戰的柏豪，原本亦頗有贏面，可惜卻因「一句說話」激嬲女士們苦陷危機！到底柏豪說了甚麼如此具「威力」，就要密切留意今明兩晚播出的《男神廚房》了。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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