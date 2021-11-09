【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急

▲ Asha曾為愛人移居英國，可惜事與願違，分手收場後回港重新開始，當時除了模特兒工作外，她更不惜打幾份散工賺錢養貓。

憑ViuTV劇集《大叔的愛》人氣急升的徐㴓喬（Asha），10年前因一次救貓經歷而展開寄養生涯，盡管曾一度陷事業低潮，收入銳減，自信心盡失，但她也堅持要繼續寄養貓咪，寧願自己捱餓，也要讓貓咪吃上罐頭，愛心無限。

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廿多年共養過30隻貓

現年30歲的徐㴓喬本身是英菲混血兒，在香港土生土長，講得一口流利的廣東話。外貌甜美、言行率性的她，已在YouTube界活躍多年，早前更憑ViuTV劇集《大叔的愛》中「梓芊」一角深受網民關注。原來私下的她是個不折不扣的「貓奴」，目前其家中養有5隻貓，當中3隻貓是寄養的，非常有愛心。

Asha在6歲開始飼養人生中的第一隻貓，自此便展開了她充滿幸福的貓奴人生，多年來不間斷地養貓，一隻接一隻，廿多年來共養過約30隻貓。雖然她也曾飼養過狗隻，但她自言始終特別鍾情於貓：「相比起狗，我反而對貓有一份信心、把握，從貓的身體語言，我覺得自己可以解讀牠們。」

▲ 徐㴓喬（Asha）20年來共養過約30隻貓，目前其家中養有5隻貓，當中3隻是寄養的。（黃建輝攝）

至於寄養貓隻的契機，由她19歲那年說起，當時其母親在街上發現一隻初生的流浪貓，原本打算致電漁農自然護理署，Asha得知後立即阻止，因擔心毛孩難逃人道毀滅的命運，於是，她決定把弱小的流浪貓帶回家。

Asha回憶說：「當時沒有想太遠，先救了再算！只知道在我控制範圍之內，牠就有生存的機會。」正是這一次收養流浪貓的經驗，驅使她開始希望盡自己所能，救助更多的貓。

▲ 19歲的Asha收養了一隻初生流浪貓，因為那一次的經驗，令她開始希望救助更多的貓。(IG圖片)

養貓是個很好的媽媽training

回想當時《大叔的愛》仍未播出，尚算空閒的她一如往常，一口答應動物慈善機構協助寄養3隻初生兒。

豈料，剛接牠們回家不久，工作便立即接踵而來、忙個不停。她笑指是命中注定：「我不知道為何會揀選在人生最忙碌的時候，寄養了3隻貓BB。但我想這是一個很好的媽媽training，因為照顧上有很多事情要顧慮，餵奶、餵藥，現在除了工作以外，私人時間也要管理得好好，真的挑戰我的精神狀態。」

對她而言，每一次寄養經驗都印象深刻，因為代表著她人生每一個不同的階段。

但近期遇到一個難關令她尤其難忘：她寄養的2隻小貓B無預警病倒，甚至險些離開人世，使她處於精神崩潰的邊緣。「明明前一日，牠們還健健康康，但突然之間體重急降、又屙又嘔。凌晨回到家就發現不對勁，懷疑牠們患上貓瘟，於是馬上帶牠們看獸醫。」

她感慨說：「當下，感覺有兩個小生命可能在自己手上消失，個人臨近崩潰，但又要保持淡定。」

▲ 早前，她在 ViuTV 劇集《大叔的愛》中飾呂爵安（Edan）的青梅竹馬「梓芊」，演出獲網民大讚。

退休後希望養不同的動物

在她悉心照料下，小貓都健康地長大了，但當她寄養的貓被領養時，她直言不會感到捨不得，因為她曾看過一本外國愛貓人士所寫的書，其中一句「外面仍有很多貓需要你，因此，你不能再將心力放在已不再需要你的貓身上。」令她銘記於心，並稍微調整心態。

Asha說：「貓咪寄養長期人手不足，所以如果有能力的話，一定要繼續幫助更多的貓，加上本身自己都有養貓，就自然不會投放太多情緒。」

早已無法逃出貓掌的Asha，揚言願意下半生都繼續寄養貓咪，又透露自己的退休願望，是過著被動物圍繞的生活。「貓絕對不是我唯一的選擇，當我年老的時候，我想寄養任何動物，甚至昆蟲也能夠接受。我已經幻想著毋須再拼搏事業，脫離世俗的生活，每個早上聽到雞啼叫，然後就起床開始飼養一大群動物。」

▲ 曾經覺得自己事業沒有成就的她，反而在照顧寵物上尋到一種滿足感，自尊感才不至於崩潰。(IG圖片)

節衣縮食也要給貓吃好吃的

當講到寵物在其生命中的意義時，她突然哽咽，並感慨地說：「有一段時間事業沒有甚麼成就，但在牠們身上獲得一種滿足感，才令我覺得自己不至於太失敗。」

現時她的事業看似一帆風順，但其實她也嘗過一無所有由零開始。在3、4年前，她曾經歷一段生活拮据的日子，事緣Asha曾為愛人移居英國，可惜事與願違，分手收場後回港重新開始，當時除了模特兒工作外，她更不惜打幾份散工賺錢養貓。

▲ 她揚言願意下半生都繼續寄養貓咪，又透露自己的退休願望，是過着被動物圍繞的生活。(IG圖片)

Asha坦言一度入不敷支，可是，就算是自己節衣縮食，也堅持要讓暫時寄養的貓貓吃上好吃的罐頭。

「在我最不濟的時候，朋友收留我才有住宿的地方，就連張八達通也要退回，為了退款取得僅僅50元。很感謝那位朋友讓我在他家寄養貓，的確很辛苦，但不可以因而停下來，我相信自己能給予牠們少少溫暖。」Asha肯定地說。

記者：曾嘉善