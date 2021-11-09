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【Inside Out】余文樂重提《頭文字D》回憶　周杰倫秋名山飆車險喪命

娛樂 12:01 2021/11/09

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余文樂拍片駕車去露營。

余文樂在自家頻道《Inside out》第2集中，實現了自己夢寐以求的人生初次露營體驗。實現夢想的大日子，樂仔親自接載攝影隊向著名的郊區露營地點進發。雖然下着大雨，但無損樂仔心情，風雨中享受露營樂，又別有一番滋味。

過去一直苦無機會去實現這個夢想，如今夢想成真，樂仔慨嘆說：「一直都想嘗試露營，由單身想到結婚，結婚想到都生了兩個，今天才第一次去。」
 
樂仔在駕車期間，經過一段陡峭山路急彎，想起2005年上映的電影《頭文字D》一段往事。坐在身旁的導演不經意説著《頭文字D》的年代，自己才就讀國二。樂仔聽著即幽默起來連聲說：「好啦，夠年輕了，下車吧。」你一言我一句，車程中充滿了歡樂氣氛。

樂仔親自接載攝影隊向著名的郊區露營地點進發。

當年在戲中飾演角色中里毅的樂仔與飾演藤原拓海的周杰倫，與及其他車手，多次在「秋名山」飆車較技，「秋名山」實際是日本群馬懸榛名山，是當地著名飆車勝地，有4個險要陡壁及5個連環發夾彎。

回想起昔日拍戲的情景，雖然事隔多年，樂仔仍猶有餘悸的說：「拍《頭文字D》 時撞了幾次車，撞到差點周杰倫都沒有了，把我嚇壞，把整個欄都撞爛飛出去，杰倫那台車沒了，嚇死......我真的嚇死。」

與導演玩猜拳，輸了要步入冰冷河水。

首次踏足郊區營地的樂仔，對環境感到新鮮，在清澈溪間河邊紮營，他還笑問：「會有熊出現嗎？」樂仔與同行的友人，攜帶不少專業的露營用具，由細小工具至專業露營車都有，他亦親手搭建帳篷，極度投入，可惜期間意外下着大雨，同行友人還表示：「露營多次也未遇過下大雨，到底是誰？」

在旁的樂仔顯得無奈，冒雨紮營之餘，幸好找到樂趣，雨中享受咖啡，又與導演玩猜拳，輸了要步入冰冷河水。

最新影片推介：Dee+娟姐訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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