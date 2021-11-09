【物離鄉貴】姊妹拜託大手入衞生巾及Tempo紙巾 資深空姐：英國一條苦瓜索價約100港元

▲ 姊妹拜託大手入衞生巾及Tempo紙巾，資深空姐指英國一條苦瓜索價約100港元。

不論是移民還是在外國求學，人在異鄉，總有點思念，特別是慣常用品或食物。

以往執勤飛外國，家人好友總會拜託我帶些香港「特產」給他們。

我妹妹居於英國，實不相瞞，我除了給她帶她慣用的面霜及化粧品外，還有一樣非常重要的東西，就是衞生巾。

外國當然有本土出產的衞生巾，但選擇不多，剪裁不貼身，又大又沒護翼，質素亦不上乘，令女士得不到最大的舒適感。

至於住澳洲的二姊則很搞笑，她每次都叫我帶不同香味的Tempo紙巾給她。

「外國人不愛帶袋裝紙巾，本土的紙質也不算好。這品牌的紙巾是華人恩物，我甚至叫朋友送我紙巾作生日禮物。」

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其實在外國唐人街的商店，都能找到大部分港產日常用品和食物，但物離鄉貴，這些平凡的用品在外國的價錢被抬高得令人捨不得常用。

我妹每次回港，會多吃苦瓜和肉乾，原來英國苦瓜甚昂貴，一條苦瓜索價一百港元左右。我以旅客身份入境英國，不能帶肉類，所以我妹在異鄉，特別想吃港產或澳門味道的牛肉乾。

也許香港人沒想過，平常日用品如木筷子、縮骨遮、電芯、口罩和掛鈎等等，在外國竟升價百倍，而且選擇無幾。

香港空姐抵達外國酒店後，甚受酒店前台和清潔員工嬸嬸歡迎。能猜到原因嗎？

香港的報刊和雜誌，正是這些酒店員工的精神食糧。一本二十港元的八卦雜誌，在外國唐人街賣五倍價錢，還要是上一期。香港空姐們新鮮滾熱辣人肉速運最新一期雜誌，而且更免費送贈，所以這些居住在外國的香港人特別喜歡接待我們。

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