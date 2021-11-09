【家居安全】港男$400淘熱水爐自行安裝　網民批罔顧安全：花式自殺

▲ 港男$400淘熱水爐自行安裝，網民批罔顧安全。

網上購物選擇多又方便，不過網購電器要注意安全。近日一名港男分享，花費400元從淘寶購入一部熱水爐，為省錢更自行安裝。不少網民指出有關行為不符合機電工程署要求，又批評他罔顧安全。

該名網民早前在Facebook群組「家居維修交流平台」發文並分享圖片，指自己經淘寶購入一部電熱水爐，「連運費唔使$400」，又指「自己裝慳返啲」。

▲ （Facebook圖片）

帖文引起網民討論，不少人留言表示，自行安裝不合規格的電熱水爐後果不堪設想，批評事主的行為罔顧自身和鄰居安全，恐成「計時炸彈」。點擊下圖看更多網民留言：

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電熱水器安全須知

根據《電氣產品（安全）規例》規定，所有在香港供應的家用電氣產品均須獲發「符合安全規格證明書」。

機電署亦有提供指引，市民在使用電熱水器時，要注意以下事項：

安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠進行電熱水器的安裝或改裝工程。

使用電熱水器時，應遵守說明書所載的指示。

使用後，把電熱水器的電源關掉。

定期安排有經驗的技師檢查及維修電熱水器。

若使用電熱水器時有異常情況（例如跳掣），應立刻停止使用，並聯絡供應商檢查及維修。

切勿在「花灑儲水式」電熱水器安裝設有開關水掣的花灑頭，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。

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責任編輯：羅嘉欣