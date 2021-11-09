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【MIRROR成員】AK+Lokman壓軸做嘉賓　Nowhere Boys開騷為主音慶生

娛樂 12:18 2021/11/09

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AK和Lokman近日跟Nowhere Boys有不少合作。

樂隊Nowhere Boys日前在九展Music Zone舉行一連三場「Now Here Live 2021我在音樂會」。音樂會門票火速售罄，亦有很多好朋友捧場，而一直保持秘密的演出嘉賓名單終於揭盅，觀眾都非常驚喜。

每晚都有兩項嘉賓表演環節，三場嘉賓分別是人氣結他手Jason Kui、RubberBand結他手阿正，以及殿堂級樂隊太極的JoeyTang，他們與Nowhere Boys結他手Ken高手過招，掀起高潮。

尾場JoeyTang表演後說：「好難得會有個騷安排純結他Solo，你哋撩翻起我團火，摷翻（古董結他）出嚟玩！」

尾場適逢主音Van和嘉賓Joey Tang 生日，工作人員捧生日蛋糕上台時，Van以為是為Joey慶祝，豈料看見台下Fans突然一齊舉起他的生日應援手幅，驚喜到O咀然後喊起來︳Van感謝Joey生日正日都答應做表演嘉賓。

另一表演嘉賓環節，頭場是C AllStar的陳健安，他一出場就嗌Van做「外父」，原來他與Van的狗女Poochie和MooMoo好好感情，平時見面就會kiss kiss，陳健安笑言要娶她們。

On仔嘉賓。

On仔又透露新歌由他作曲及Nowhere Boys編曲，將收錄在C AllStar新專輯內，Fans大叫好期待。二人合唱《未知道》，陳健安擁抱Van並想嘴他，但Van表示自己生病，結果只是親親臉。

第二場和尾場表演嘉賓是MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江熚生（AK），他們出場全場驚喜尖叫，合唱AK的《黑之呼吸》、Nowhere Boys的《麥克折射線》和新合作的特別版《虎道門》。

Van跟Joey Tang一同慶生。

AK台上說：「大家都知我們同Van有新合作⋯⋯就係煮嘢食啦！」Van說：「先唔講合唱部份，淨係講煮嘢食條YouTube片，我完全感受到MIRROR Fans嘅威力！留言全部都係『AK好靚仔』同『Lokman好靚仔』，我？『Van好pro』囉！」觀眾識做即大叫「Van好靚仔」，非常搞笑。

合唱《虎道門》。

音樂會尾聲，Van向台前幕後致謝，尤其感謝太太Wendy幫手籌備紀念品和布置攤位，又悉心照料開騷前突然生病的他，並向台下太太做心心手勢，全場起哄。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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