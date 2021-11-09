【盒裝生蠔】「生食用」比「熟食用」生蠔更鮮更美味？日本節目教分2種生蠔差別

▲ 生食用VS熟食用生蠔更鮮更美味？日本節目公開兩者差別。

踏入打邊爐季節，不少人都會買生蠔食。其中早前本港大熱的日本「生食用」盒裝生蠔或是大家的選擇之一。到底「生食用」和「熟食用」的生蠔有什麼分別？「生食用」的生蠔就代表更新鮮、更美味嗎？日本節目《ANN news》為此作詳細解構。

很多人都以為「生食用」的生蠔代表更新鮮，但ANN news指出，其實「生食用」與「熟食用」的生蠔，差別在於捕獲的海域和殺菌技術。

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「生食用」的生蠔主要在指定的海域上養殖。這些海域養殖的生蠔受到生活排水影響較小，而污水排放正是引致食物中毒的微生物來源之一。

至於「熟食用」的生蠔，則是在指定海域以外的地方，主要在河口或沿海地區養殖。

除了海域不同，「生食用」的生蠔還會額外進行殺菌。《ANN news》指出，「生食用」生蠔在海水中會用紫外線殺菌，並放置約2、3日後再出貨給商家。

那麼進食口感上，兩者有沒有分別？是有的。據商家指，「熟食用」的生蠔因為沒除菌就直接出貨，所以外觀看起來會脹卜卜，口感比「生食用」的更加濃厚。

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盒裝「生食用」生蠔仍有食安風險

不過，雖然商家聲稱是「生食用」生蠔，但本港亦有人進食此類生蠔後腹瀉。本港食安中心表示，「去殼生蠔」在去殼過程中，蠔有可能受到物理及微生物污染。在去殼枱把蠔肉從外殼中取出時，往往會接觸到污垢、泥土及碎屑。蠔隻去殼後應加以沖洗或清洗乾淨，以清除污染物和減低微生物的含量。

另外，蠔在去殼後便會死亡，如沒有保持足夠低溫以抑制細菌生長，生蠔會迅速變壞。去了殼的蠔應盡快包裝和冰鮮或冷藏。此外，在運送期間必須維持不間斷的冷鏈，才可確保蠔隻的安全及品質。

在本港，必須領有受限制食物售賣許可證，方可售賣供生吃的蠔。生蠔在到貨時及存放於食物業處所期間，應一直保持在攝氏4度或以下。食物處理人員在沖洗、清潔、去殼及其他配製過程中，應盡可能縮短生蠔在沒有冷凍控制下的時間。不同批次及種類的蠔應貯存在不同的容器中，並標明日期及種類。在直至供顧客食用前，應保留每批蠔的採收標籤及/或相關處理文件。

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責任編輯：羅嘉欣