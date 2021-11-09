【Chill Club】趙頌茹唱《大孩子》勾集體回憶　阿Yu獨自撫養兩女展新生活

▲ 趙頌茹獻唱舊作《大孩子》引來不少迴響。

趙頌茹於上周日（11月7日）亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》，席間阿Yu更獻唱17年前的代表作《大孩子》，當年這首歌曲成功打入學生市場，是不少8、90後的集體回憶。

阿Yu獻唱這曲勾起不少觀眾的回憶，對於翻唱舊作引來迴響，她接受TOPick訪問表示：「我的歌曲曾經在大家的青春裡存活過，是榮幸的事！」

阿Yu經歷過離婚及家暴的傷痛，曾一度感自卑而不敢面對，走出離婚陰霾的阿Yu母兼父職，全心全意照顧一對女兒，十分堅強。

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▲ 趙頌茹重唱舊作《大孩子》，引來網友迴響。（影片截圖）

被封「小鄭秀文」

趙頌茹於2002年簽約紅音樂唱片出道，因貌似天后鄭秀文而被冠以「小鄭秀文」稱號，同年她推出處女大碟《Yu See!》。

出道短短兩年已有幾首代表作，其中一首為《大孩子》，《大孩子》一曲收錄於阿Yu處女專輯裡，歌曲道盡少女情竇初開之時，不願回家想期在男友身旁的感覺。

▲ 趙頌茹依然充滿少女味。（取自instagram）

唱功比以前進步

而趙頌茹於《Chill Club》獻唱《大孩子》一曲，被讚唱功比前進步外，即使已為兩女之母，網民大讚阿Yu依然帶著少女味。

當中不少網民於ViuTV官方網頁留言，當中包括「多謝你請佢返黎唱歌呀！！下個可唔可試下請李蘢怡返黎唱夜遊杜拜。」、「少女味仲係好重，呢個輕熟造型又好好睇，」、「回憶返曬黎。仲有發奮呢首歌幾時再唱埋啊。」、「好聽，充滿中學嘅回憶」、「當年大學year 1，今日已經係中佬。」等。

▲ 跟周永恆於2014年離婚收場。

未打算重當全職歌手

對於再度獻唱經典作引來網民迴響，阿Yu接受Topick訪問稱：「是很開心，因為雷有暉為《Chill Club》做和音，而他是《大孩子》作曲人，出道時他曾經教我唱歌，所以感受好大。加上我不是唱家班，又很多年沒上台唱歌，所以難免有點緊張，都擔心表現不夠好。」

阿Yu續說：「看過大家的留言，我的歌曲曾經在大家的青春裡存活過，覺得是榮幸的事！多謝大家的鼓勵和支持。」至於會否考慮重拾歌手身份，阿Yu說：「暫時未知呀，有機會才算吧，如果再唱歌的話，都不會唱回從前的歌了。」

阿Yu的舊作道盡不少人青春的足跡，亦可說是她的人生寫照，剛出道不久時，阿Yu與周永恒因為拍攝劇集而撻著，而星途也受周永恆的負面新聞所拖累，戀愛大過天的她最終離開娛樂圈。

▲ 趙頌茹曾於節目上重提離婚一事。（影片截圖）

在2010年，二人結婚並於同年誕下長女周信希，兩年後誕下次女周愛希，二人曾共度患難，當中包括周永恆生腦瘤等。

但於2014年，周永恆被揭有婚外情，早已知丈夫有婚外情的阿Yu，一直努力維繫這段婚姻。

同年8月阿Yu報警指遭到丈夫周永恆襲擊，導致受傷入院，及後周永恆被揭發出軌。周永恆於守行為期間，更到恆的娘家鬧事，並以短訊恐嚇殺死妻兒及自殺，最後二人離婚收場，阿Yu獨力照顧一對女兒。

阿Yu曾於節目中憶述與周永恒離婚時的情況：「當日法庭寄了一份文件給我，當中提及『上述婚姻已破裂至無效』，那刻感覺是終於完結了，整個人鬆了口氣。」

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當時的她是單方面提出離婚，因而需時很久，她自言經歷了很多，「結婚很容易，在律師樓簽個紙就可以，但離婚卻要做很多事，無論心靈上、步驟上的事情，導致我真是會想好多，例如將來我的婚姻會如何，不是簽個紙就可以。」

當阿Yu收到離婚協議書後便覺得：「我的人生開始新的一章，關掉它（往事）吧。」

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離婚後，阿Yu曾一度封閉自己不願見人：「我很怕和別人提及自己離婚，自己單親媽媽，又曾經被家暴。」幸好身邊親友都支持她，令她慢慢接受過去的自己。

單親媽媽阿Yu離婚後重新出發，她靠出席活動和開設時裝網店來賺錢，而一對女兒周信希和周愛希現在分別10歲和8歲，她獨自撫養兩女，努力工作十分堅強，更不時於IG分享親子日常。

記者：游艾維