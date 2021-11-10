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【著數優惠】Trip.com夥友和YOHO推限時優惠　住酒店送家電優惠券

休閒消費 12:57 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

於Trip.com平台訂購香港愉景灣酒店房間亦可享獨家優惠。（Trip.com提供）

Trip.com聯乘友和YOHO推出獨家限時優惠，凡於Trip.com預訂指定本地酒店（消費券適用），登記入住後即可獲贈價值港幣150元友和現金券1張，可用於購買指定精選產品並不設最低使用門檻。

用戶只需經Trip.com網頁或手機應用程式預訂指定心水酒店，即可於入住時到酒店前台領取友和YOHO現金券。（Trip.com提供）

是次唯獨Trip.com用戶專享的多重住宿、購物優惠現正火熱進行中，活動開始至今已錄得近2,000晚酒店住宿預訂！由於反應熱烈，徇眾要求，Trip.com現將優惠活動延長至2021年12月31日。

於Trip.com平台可享中環木的地酒店83折訂房優惠。（Trip.com提供）

Trip.com 今次首度與電子零售商友和YOHO合作，推出獨家限時優惠，讓Trip.com用戶一邊歎盡超過20間本地精選酒店Staycation，一邊專享友和YOHO折扣優惠以購買一系列精選家電。更多人氣酒店亦將陸續加入，參與是次活動的Trip.com用戶更可使用消費券預訂酒店，一次盡享獨家多重優惠。

12月31日前，用戶只需經Trip.com網頁或手機應用程式預訂指定心水酒店，即可於入住時到酒店前台領取現金券。Trip.com用戶憑電子現金券在友和YOHO活動專屬網頁購買指定精選產品，並在結帳頁面輸入電子現金券上的優惠碼，全單即可扣減港幣150元。

指定產品包括一系列人氣個人護理產品、運動用品、生活及廚房電器等，完美照顧秋冬轉季需要。

記者：王嵐

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