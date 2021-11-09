【自閉症】乘客港鐵內開大電話聲　5歲自閉兒受驚尖叫反受辱︰癲嘅就唔好出街

▲ 有5歲自閉兒在港鐵車廂內受驚尖叫，卻遭乘客羞辱「癲嘅就唔好出街」。

自閉症孩子有特殊需要，未必能妥善控制情緒，身邊人應多體諒。一名港媽於社交媒體投稿指，帶5歲患有自閉症的姪仔搭港鐵，遇上有乘客開大電話聲，令姪仔受驚尖叫。港媽勸喻乘客降低電話聲，反遭對方羞辱姪仔「癲嘅就唔好出街」。

該名港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示自己育有兩個孩子，當小朋友返學後，她會幫忙哥哥照顧其5歲的兒子。她指姪仔患有自閉症，未懂說話，受驚嚇時會突然尖叫，一般由她帶姪仔去接受感統訓練。

尖叫打自己遭乘客羞辱

姑姐講述事發當日，如常帶姪仔乘港鐵去做訓練，當時車廂內多人，坐隔離的一名媽媽帶著一個似是幼稚園生的小朋友，對方電話聲開得很大。在這種環境下，姪仔開始「好忟」，發出尖叫聲並打自己，她立刻攬著姪仔加以安慰。

可是，該名媽媽乘客稱「佢差啲打到我小朋友」，於是姑姐請她將電話聲收細，解釋「我姪仔係自閉症小朋友，如果突然有刺激嘅聲音，係會影響到佢情緒」。而對方的回應令她至今難忘︰

癲嘅就唔好出街喇，亂咁打人，無啦啦殺咗人都無責任！

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姑仔對姪仔視如己出

姑姐當時聽後難過流淚，但她依然向對方表明姪仔沒打到其子，在公眾地方亦不應該開大電話聲。她為免影響到其他乘客，在下一站落車，待姪仔情緒穩定後再出發。她提及與姪仔的關係︰

我對姪仔視如己出，我好錫佢，佢每次嘅進步，我都好開心。

而姪仔的媽媽已離世，她希望姪仔可以感受到家人對他的愛錫，也慶幸自己兩個小朋友願意與姪仔分享。另一方面，她希望社會對多關心有特殊需要的小朋友。

不少網民留言鼓勵姑姐與姪仔，同時批評該名媽媽乘客的惡劣行為，有網民表示，「我好欣賞樓主嘅做法」、「你處理得好好」、「人無知真係好得人驚」、「做人媽咪都咁樣，點教好自己個小朋友」、「個女人咁講太過份」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳