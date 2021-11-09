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JOOX直播Ed Sheeran新碟首唱會　以新歌撫慰疫情心靈

娛樂 08:30 2021/11/09

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

音樂巨星Ed Sheeran將舉行新碟首唱會 。

音樂及娛樂串流平台JOOX，日前宣佈將在11月13日為VIP付費用戶獨家播放國際音樂巨星Ed Sheeran新專輯《=》的首唱會。Ed Sheeran將於首唱會當晚現身宣傳最新專輯《=》!

Ed Sheeran將會演繹多首收錄於新專輯的作品，包括《Bad Habits》、《Shivers》、《Overpass Graffiti》和《Visiting Hours》等。

Ed Sheeran第四張錄音室專輯《=》延續以往一貫氣勢，推出後迅速攻佔各大音樂排行榜榜首位置，奠定他在樂壇的地位。樂迷以在經歷疫情影響後，再一次體驗Ed Sheeran獨有的音樂演繹魅力。

Ed Sheeran表示：「《=》是一張非常個性化的新專輯，就如我長大後的作品，對我來說意義重大。我期待能透過JOOX 將最新歌曲與全亞洲的樂迷分享。」

JOOX獨家直播Ed Sheeran新專輯《=》首唱會時間表（僅限VIP 付費用戶）：香港及澳門/11月13日晚上8點

最新影片推介：Dee+娟姐訪問


 

撰文 : TOPick柴犬出動

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