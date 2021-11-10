【校長專欄】爸媽用盡方法爭取子女入讀心儀學校 校長：學校校風好比名氣更重要

▲ 梁校長表示，但願更多的孩子長大成為一個能愛護別人，對社會有貢獻，榮神益人的社會棟樑。

家長都會為自己孩子選校而煩腦，包括在孩子二、三歲時為其選擇幼稚園，五、六歲便要選擇小學，十多歲選擇中學、大學等等。作為校長，我眼見家長們用盡一切方法爭取子女入讀心儀的學校，不惜利用一切人脈關係、財力、物力、進修培訓等，四處奔波，我只能嘆一句﹕「誰憐天下父母心!」

當家長為子女選擇學校時，一般會選名氣大、收生多、成績派位好、口碑佳的學校，但我認為最重要還是有良好校風的學校。因為孩子在幼稚園及小學階段，最重要是培養學習興趣，讓他知道回校讀書能學習不同知識，求取學問是十分有趣的，世界知識十分豐盛，值得終生探索的。那麼孩子長大後，保留學習興趣，一個月的光景便可追回近一年的進度，這麼對孩子便更有意思了。

其次是孩子要學懂與人相處，在與同學互動期間，知道如何尊重別人，互諒友愛，將來孩子成長後便能合群，與不同團隊成就各樣美事。更重要的是建立良好的生活及學習習慣；如果學校校風良好，孩子在處事原則，學習技巧，生活態度上有良好的習慣及基礎，將來長大便會走在正確的道路上，終生受用。正如聖經教導﹕「教養孩童，使讓他走當行的道，就是到老他也不偏離。」(箴言22:6)

有些家長在選擇學校時，很多時會留意學校教學是否卓越，其實家長也應留意學校行政是否也卓越。學校行政涉及檢視或重整學校行政工作、願景建構、學校發展、人事管理、財務管理、資源管理、科組領導與管理、危機管理、社區服務團隊協作等範圍，範圍間環環緊扣；卓越的學校行政使師生在一個高效積極的校園生活，對孩子成長也是重要的。

香港教育界每年都會舉行優秀教師選舉，也曾有傑出學校獎勵計劃，甚至有不同形式嘉許教師、學校的活動，卻缺少了對教育行政人員的鼓勵。組織教師為學校作出貢獻，發揮各人力量，推動學校朝着辦學願景和發展計劃前進，就要靠學校的行政人員。因此香港教育行政學會於2012年起舉辦「卓越教育行政人員獎勵計劃」，以嘉許教育界表現卓越的行政人員，至今已完成了五屆，獲獎的卓越優異行政人員分佈於中、小、幼、特殊學校近100多人。學會透過講座、報章、分享會及出版特刊等，將得獎者的卓越行政經驗向業界推廣分享，也值得大家留意及欣賞。



總而言之，天下父母愛子女的心是無微不至的，而學校的教師及行政人員也在各方面付上努力，務求學校都能成為一個美麗花園，建構合適土壤，在各園丁灌溉下，讓小孩兒茁壯成長。但願更多的孩子長大成為一個能愛護別人，對社會有貢獻，榮神益人的社會棟樑。

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