【家庭悲劇】為報復前夫另結新歡　狠心單親媽向5名子女落藥後浸死

夫妻關係不和，切忌用子女出氣。德國有一名女子因不滿前夫另結新歡，惱羞成怒殺害子女報復，他先再5名孩子的早餐中落藥，再把他們放入浴缸活活浸死，事件震驚全國人民，被稱為「死亡母親」，她最後被控謀殺罪成，被判處終身監禁。

據《METRO》報導，德國索林根28歲女子Christiane K為一名單親媽媽，育有6名1至11歲的子女，在去年9月3日，她在社交平台上見到前夫與新歡的合照，惱羞成怒的她，決定要向前夫報復。

▲ 德國28歲女子Christiane K為單親媽媽，因不滿前夫另結新歡，殺害5名孩子。（圖片來源：影片截圖）

Christiane先在5名子女的早餐中下藥，為了要他們昏睡，Christiane把3種藥物的雞尾酒加入，其後把5名子女逐一放入浴缸活生生浸死，之後再把屍體以毛巾包裹放在床上，分別1歲、2歲和3歲女兒，以及6歲和8歲兒子身亡，11歲的長子則因為上學而逃過一劫。

事後Christiane向自己母親坦承殺害了自己的子女，Christiane在車站跳軌企圖自殺，最終被救回，並無生命危險。Christiane的母親得悉事件後，立即報警救助，警員趕到現場，可惜為時已晚，5名小孩已回天乏術。

▲ Christiane的母親知道後立即報警，可惜5名小孩已回天乏術。（圖片來源：影片截圖）

警方隨後以涉嫌謀殺罪名拘捕Christiane，今個月（4日）開庭，Christiane期間辯稱是蒙面男子闖入把子女殺死，但調查人員卻找不到任何有外人入侵痕跡，因此法官駁回她無罪釋放要求。

是次悲劇的發生，因為Christiane前後經歷了3次的婚姻的失敗，加上前夫離開了她，令她的情緒不勝負荷，最終崩潰，而法庭亦判處Christiane終身監禁。

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責任編輯：王明芳