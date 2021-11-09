【姨姨粉追星】港媽從13歲起迷戀黎明30年　重拾少女心追星應援︰Leon令我們成長

▲ 年屆40多歲的黎明女粉絲有見仔大女大，重燃追星的少女心。

隨著偶像男團MIRROR崛起，再次掀起本地追星熱潮，更重燃上世紀黎明粉絲的少女心。《星期日檔案》最新一集專訪了一班年屆40多歲的黎明女粉絲，當中已為人母的Sandy自13歲起成為黎明粉絲，至今對Leon的愛依然不減，還趁仔大女大多出MeTime，開始順應潮流為偶像應援。

本港對上一次出現追星熱潮，要數到上世紀的四大天王。現年40多歲的Sandy由13歲開始喜歡黎明，結婚生仔後因忙於照顧家庭，追星的心曾稍為冷卻，但隨著仔大女大，家庭負擔減輕不少，加上年輕偶像崛起，Sandy重拾追星的少女心成為「姨姨粉」。

我對他從來也沒變過，開初喜歡他，直至現在喜歡他，我也覺得自己是少女般看著他！我不會說自己脫節，我只留意一些我有興趣的內容，我不會對Leon脫節，Leon推出的所有新作品我都會知道的。

▲ Sandy於90年代結婚後搬到現址，有一幅「黎明照片牆」。（影片截圖）

難忘中學時買貴飛看偶像登台

90年代Sandy結婚後搬到現時住址，牆壁有一面砌成「黎明照片牆」非常吸睛，「我自己開心，自high一下！」家中又放滿黎明的珍藏品，包括黑膠碟、CD、錄音帶、演唱會紀念品、海報、相集及新聞剪報等都保存得很好，閒時會拿出來欣賞。

她特別介紹1991年黎明在夜總會登台時的一張「淨飲券」：「1991年的時候，280元！那時我只有十多歲，中學時吃飯僅10元、11元！」她笑言看著黎明就能醫百病，「有時頭痛或怎樣，看著他真的能減輕痛楚，不用服藥。」

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Sandy形容黎明像白馬王子，又會唱歌跳舞，「覺得他好靚仔，好有型。」以前每逢黎明的演出都會親身支持，完騷後又會到停車場等待他說再見。當年她亦會走到信和購買偶像周邊產品，如今她再重返信和，發覺已有很大分別，當年熱賣的偶像唱片，現在「10元專區」找得到。

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學習開直播及製作應援物

Sandy讚揚時下的偶像應援物做得精緻，她近年與幾個志同道合的黎明粉絲，齊齊學用新方式為偶像應援，例如在社交平台開直播交流、分享珍藏，又另外組織歌迷會重新凝聚不同年齡的粉絲。有幹事更借出空置單位佈置成粉絲聚腳點，並製作應援物，甚至計劃開設一個黎明珍藏館。

我想我的人生也未試過，偶像令我們做了很多沒做過的事，我們不曾開過直播，又不是KOL，都是Leon令我們成長，有所突破。外面很多明星歌手的應援小組做好多事情，我們也在學習中，因為我們以前沒有做過，只會在外面購買，我們現在會製作應援物資出來。

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無論黎明在哪裡開演唱會，這班「姨姨粉」都會跟到去，還到Leon所到之處打卡去旅行。疫情期間她們留在香港應援，最近Leon出新歌，亦有在社交平台與粉絲互動，她們都覺得要和偶像與時並進。

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活到人生最後一天都會追星

她們在訪問中重返2016年及2017年，黎明在中環開戶外演唱會的地點，回憶當時看足6場的興奮心情。Sandy和朋友們感謝Leon多年來為粉絲帶來美好回憶：

其實Leon一路以來也屬於走得很好和創新的歌手，他像一個大哥哥，（令我們）跟著他向好，尖叫聲沒隨著我們成長而減少，我覺得這是互相陪伴，他也為我們帶來很多開心美好的回憶。

雖然過去大部分時間，她們都奉獻給家庭與工作，即使自己不再年輕，但少女心依然不變：

不會覺得自己沒氣力去追星，我想我活到人生最後一天，也會去追看他！

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責任編輯︰王明芳