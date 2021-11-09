【立法會選舉】非建制派劉卓裕參選新界西南　方國珊薦林素蔚代戰新界東南

▲ 荃灣區議員劉卓裕，今日下午到葵興政府合署，報名參選新界西南。（胡偉明攝）

立法會選舉提名期倒數第4日，再多2名非建制派報名參選。其中，西貢區議員方國珊今早宣布不參選，改為支持「專業動力」黨友林素蔚參選新界東南；而荃灣區議員劉卓裕同日參選新界西南。

曾5度參選立法會失利的方國珊，近期在網上積極爭取選委提名，外界一直預計她再次參選。不過，她今日早上表示，因其父親和契爺張人龍早前離世，加上母親近日頻繁進出醫院，故忍痛決定不參選。

方國珊表示，會全力推薦黨友林素蔚參選。而林素蔚早上報名時，則強調議會需要有多元聲音，又透露獲聖公會香港島教區榮休主教鄺保羅、香港基督教青年會總幹事及行政總裁何慶濂及瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢給予提名。

不過，同區另一非建制派參選人、日前已報名的西貢區議會副主席蔡明禧，今早一度到場「踩場」。

另邊廂，劉卓裕今日下午報名參選新界西南，指希望為留守市民「行前多一步」，但無正面回應會否以民主派自居。

他表示取得10張選委提名，形容爭取提名過程困難，透露有知名商界人士協助取得提名，但拒交代有關人士身份。不過，他強調並無就參選事宜與中聯辦有任何接觸。

對於有部分民主派批評其參選決定，被問到會否繼續以民主派自居？劉卓裕未有正面回應，僅強調對自己有信心，一定「站在市民那邊」。他又指，至今並無與其他已參選的非建制派合作。

至於對23條立法的看法，劉卓裕認為，政府應該以很長時間進行諮詢。

同樣已報名參選新界東南，還有民建聯李世榮；而新界西南其他參選人，還有民建聯陳恒鑌和工聯會陳穎欣。

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記者：胡偉明