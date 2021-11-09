【死因研訊】男子打科興後兩天亡死因續訊　專家指死亡事故與打疫苗無因果關係

▲ 衛生署法醫科主任顧問醫生潘偉明今以專家證人作供稱。（梁錦麟攝）

63歲男子於今年2月接種首劑科興疫苗後兩天去世，死因研訊今（9日）續。衞生署法醫科主任以專家證人身分作供稱，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會一致裁定死亡事故與接種疫苗未有因果關係。陪審團問及死者接種的疫苗批次是否合格？證人供稱不知道。陪審團指若不知道疫苗批次是否合格，如何得出報告結果？證人指未有人向他提及疫苗批次是否合格。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯今作供稱，他有份代表委員會撰寫報告。陳指，委員會會就重要異常事件，以世衛算法流程作因果評估，並收集當中的臨床診斷、相關人士病歷及其接種時的情況。

陳續指，據世衛的算法流程，可得出4個結論。若疫苗和異常事件的因果關係一致為A類；不確定兩者關係為B類；兩者關係不一致為C類；無法分類為D類。

衞生署法醫科主任潘偉明以專家證人身分作供，潘稱亦有份代表委員會撰寫報告。潘續指，據解剖報告顯示，死者李宇根為長期病患，並有嚴重冠心病，心肌梗塞在死前2至3周已出現，加上死者接種疫苗後未有過敏反應，因此委員會一致裁定上述事件為C類，即死亡事故與接種疫苗未有因果關係。

陪審團向潘提問時指，死者接種的疫苗批次是否合格？潘供稱不知道。陪審團再向潘提問指，若不知道疫苗批次是否合格，如何得出報告結果？潘續指，並未有人向他提及疫苗批次是否合格。

死者李宇根（終年63歲）於2月26日注射首劑科興疫苗，同月28日凌晨因急性肺水腫到伊利沙白醫院求診，早上6時10分離世。解剖報告顯示，死者因急性心肌梗塞致急性肺水腫。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

死因研訊下午續。

記者：梁錦麟