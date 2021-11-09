【親子過聖誕】陳山聰為兒子化身攝影師　楊洛婷大女盡得表演基因

去年榮升爸爸的陳山聰以及今年六月誕下第二胎的楊洛婷（Rabeea），日前帶同子女到鑽石山荷里活廣場，率先參觀「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，預先感受冬日氣氛。

去年7月榮升爸爸的陳山聰一直努力拼搏，雖然近日忙於拍攝新劇《隱形戰隊》，但作為「廿四孝爸爸」的他一不用開工，早前即陪1歲多的兒子陳霆軒（Jaco）到荷里活廣場「放電」。

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當日，Jaco首次看到一班人氣Kakao Friends角色，即興奮得蹦蹦跳，山聰見狀立刻舉起手機，捕捉囝囝每個Happy Moment！之後，父子倆又於樂園拱門、大舞台和跳樓機前，分別跟一眾換上聖誕造型的Kakao Friends人氣角色合照。

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說到Jaco終於上Playgroup，山聰表示兒子眨眼便長大，所以更珍惜當下，盡量多抽時間陪囝囝周圍探索：「今年係我第二年以爸爸身份過聖誕，希望到時唔使開工，可以同老婆阿仔一齊出街影相、食大餐，感受吓節日氣氛。」

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另一邊廂，剛於6月才誕下幼子Tristan Hart的楊洛婷（Rabeea），日前也攜同4歲大女黃子霏（Tanya）到商場率先試玩。

除了在海盜船設計的大型滑梯玩到不捨得離開外，好動的Tanya又挑戰咖啡杯造型的彈床，其間跳跳紮仲High到咔咔笑！

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當與RYAN及APEACH見面時，Tanya見到鏡頭即不停擺Pose做表情，認真Cute到暈，連Rabeea都不禁笑囡囡盡得兩公婆的「表演基因」。

最後，Tanya在現場挑選了多款精品，為與朋友仔交換聖誕禮物作準備。首度「一拖三」過聖誕的Rabeea稱，很期待貫徹家中傳統，與老公Dear Jane主音黃天翱（Tim）和一對寶貝仔女影「Christmas全家福」。

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