日本機械人動畫神作 《機動戰士高達I：劇場版》首度香港戲院正式公映 娛樂 14:59 2021/11/09 分享： 熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗 ▲ 《機動戰士高達I：劇場版》 所謂「男人愛高達，女人唔明白」，由富野由悠季導演、安彥良和人物設定、大河原邦男機械設定的電視劇《機動戰士高達》在1979年首播起，令日本動畫起革命的大變，《機動戰士高達》系列亦從此萬千男士著迷。 以當年TV版第1話至第13話的內容改編的《機動戰士高達I：劇場版》，將在11月18日首度在香港戲院正式公映，當中一部份的畫面更重新繪製，給予高達影迷嶄新的視覺享受。 最新影片推介：Dee哥+娟姐專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 12:07 2021/11/04 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 18:31 2021/09/06 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 12:07 2021/11/04 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 18:31 2021/09/06 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 網絡熱話 電影 動畫片 卡通動漫