日本機械人動畫神作　《機動戰士高達I：劇場版》首度香港戲院正式公映

▲ 《機動戰士高達I：劇場版》

所謂「男人愛高達，女人唔明白」，由富野由悠季導演、安彥良和人物設定、大河原邦男機械設定的電視劇《機動戰士高達》在1979年首播起，令日本動畫起革命的大變，《機動戰士高達》系列亦從此萬千男士著迷。

以當年TV版第1話至第13話的內容改編的《機動戰士高達I：劇場版》，將在11月18日首度在香港戲院正式公映，當中一部份的畫面更重新繪製，給予高達影迷嶄新的視覺享受。

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