【不良營銷】觀塘風水命理提供虛假聲稱違商品條例　32歲女子被捕

▲ 女子提供命理批算涉虛報獲政府認證被拘捕。（黃傑偉攝）

香港海關今日（9日）下午在觀塘成業街拘捕一名32歲女子，涉嫌於風水命理諮詢中提供虛假聲稱，違反商品說明條例被捕。

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海關不良營商手法調查組第一組高級貿易管制主任周健知指，海關於今年6月接獲舉報，一名女子於風水命理諮詢服務中，於個人相關資歷提供虛假聲稱，聲稱資格已獲取政府審批，產品名稱（人類設計） Human Design 包含易經及星座中西合璧。而相關諮詢服務屬於命理、批算、性格特徵及個人特點分析等。

海關其後作出調查，並向政府相關部門查證，證明該名女子並未被政府認證。海關於今日進行放蛇行動，派員喬裝顧客，到女子觀塘辦事處購買相關諮詢服務，行動中海關拘捕一名32歲女子，對女子在上址營運及租住時間仍在調查中。

海關呼籲市民購買商品時要光顧信譽良好商戶，如對商戶學術資格及資歷有疑問應先查詢，如發現商戶有涉嫌虛假證明，應向海關舉報。亦呼籲商戶要遵守商品說明條例，任何商戶對消費者作出虛假說明即屬違法，一經定罪最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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記者：黃傑偉