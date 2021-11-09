【公社科】林鄭月娥本月25日主講網上課程　向公社科老師講解特首憲制地位

▲ 林鄭月娥本月25日主講網上課程。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥將於11月25日為1,500名中學校長及教師，於公民與社會發展科的教師培訓課程上主講，題目與基本法規定特首憲制地位有關。

公社科於今年9月起正式取代通識科，教育局為中學教師提供一系列「知識增益」教師培訓課程，林鄭月娥於上月公布任內最後一份施政報告時表示，自己將為公社科「現身說法」。教育局昨日（8日）公布相關課程細節，林鄭月娥將於11月25日下午，於網上主講約1.5小時的課程，題目為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，可供1,500人參與。

按網站提供資料，課程旨在幫助教師了解國家與香港特別行政區的憲制關係、行政長官的憲制地位、權力和職能，以及香港特區的政治體制。課程於下午3時正式開始，首45分鐘會講到國家與香港的憲制關係、行政長官的憲制地位和職權及香港特別行政區的政治體制，然後將有30分鐘的問答環節。

有意參加的中學校長、副校長、科主任及教師須透過網上報名，每所學校或每個組別可提名8人參加，報名截止日期為11月18日。

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記者：黃悅晴